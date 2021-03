Deux récits guadeloupéens de 1833. Mme Letellier, Mœurs coloniales. Esquisses.

Suivi de Eugène Chapus, La Falaise-Blanche

Barbara T. Cooper, Roger Little (dir.)

L'Harmattan, 2021

ISBN : 978-2-343-22836-5 — 40 p. — 8,5 €

PRÉSENTATION

« Moeurs coloniales. Esquisses » est un texte inédit de Mme Letellier. Cette oeuvre, publiée dans Le Journal des femmes entre le 5 janvier et le 23 mars 1833, est une des condamnations les plus percutantes qui soient de la société esclavagiste de Pointe-à-Pitre. Le fait que l'histoire ait été réimprimée dans la Revue des colonies entre août et décembre 1835 souligne son importance et confirme son intérêt.

La Falaise-blanche, texte d'Eugène Chapus, met en scène la vie sur une plantation de la Guadeloupe et une chasse au « nègre marron ». La nouvelle figure dans le recueil Titime ? histoires de l'autre monde, ouvrage publié en 1833 auquel collabore aussi le Réunionnais Victor Charlier. Contrairement à Mme Letellier, Chapus, Guadeloupéen de naissance, est un auteur de la littérature coloniale, sportive et mondaine bien connu en son temps et aujourd'hui.