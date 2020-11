Université Louis Lumière Lyon 2

Julie Rossello Rochet soutiendra sa thèse de doctorant intitulée

Des autrices dramatiques parisiennes dans l’espace public du XIXᵉ siècle (1789-1914)

Thèse de doctorat en Études théâtrales

sous la direction de Bérénice Hamidi Kim

Université Louis Lumière Lyon 2, laboratoire Passages XX-XXI, école doctorale 3LA

ce mercredi 25 novembre à 14h.

La séance se déroulera en visio-conférence, ouverte au public sur demande à adresser à :

julierossellorochet@gmail.com

Membres du jury :

Anne-Françoise Benhamou, Professeure des universités, École Normale Supérieure, Paris

Bérénice Hamidi Kim, Professeure des universités, Université Louis Lumière Lyon 2

Christine Planté, Professeure émérite des universités, Université Louis Lumière Lyon 2

Jean-Claude Yon, Professeure des universités, École Pratique des Hautes Études, Paris

Résumé :

Le XIXᵉ siècle correspond en France au temps de l’avènement républicain et à celui de l’affirmation d’une démocratie libérale et laïque, appuyée sur deux piliers principaux : le suffrage universel masculin et l’affirmation des libertés rendant possible l’exercice démocratique. La République exclut pourtant, à la fin du siècle, les populations nouvellement intégrées à l’Empire colonial et toutes les femmes. Malgré leur absence de citoyenneté civique (pas le droit de voter, de se faire élire et donc de représenter ou de se faire représenter, ni le droit de défendre en étant avocate), des femmes exercent, par le biais d’œuvres de l’esprit, notamment théâtrales, leur liberté de conscience et leur liberté d’expression proclamées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. À partir de vingt-deux cas d’autrices dramatiques ayant eu à Paris des pièces représentées entre 1789 et 1914, est explorée la façon dont elles utilisent le théâtre comme une tribune et/ou un barreau, un espace de prise de parole propice à alimenter le débat, à mobiliser l’opinion et à demander justice. La représentation théâtrale leur confère un pouvoir de politique symbolique participant de leur agentivité politique. Des femmes contribuent ainsi, sous la première ère démocratique, à la formation de l’espace public.