"Un ordre, sans ordre". Le recueil poétique imprimé, individuel et profane de Desportes à Malherbe (1573-1630). Soutenance de Vincent Adams-Aumérégie (Sorbonne)

Soutenance de thèse de doctorat en langue et littérature françaises de

Vincent Adams--Aumérégie

"Un ordre, sans ordre". Le recueil poétique imprimé, individuel et profane de Desportes à Malherbe (1573-1630)

Section CNU : 9 - Langue et littérature françaises

Samedi 6 septembre 2025, à 14 heures

Sorbonne Université (1, rue Victor Cousin, 75005), en salle des Actes

Le jury sera composé de :

M. Guillaume Berthon, Professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle

Mme Véronique Ferrer, Professeure à l'Université Paris Nanterre

M. Julien Goeury, Professeur à Sorbonne Université

M. Jean-Charles Monferran, Professeur à Sorbonne Université (directeur de thèse)

M. Guillaume Peureux, Professeur à l'Université Paris Nanterre

Mme Delphine Reguig, Professeure à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne

—

Résumé de la thèse : Entre 1573 et 1630, le recueil poétique imprimé, individuel et profane se trouve au cœur d'évolutions esthétiques et historiques décisives, que les notions de Renaissance, de baroque et de classicisme désignent à leur manière. Il s'agira de préciser, pour cette période, les caractéristiques d'une forme difficile à définir. À la fois œuvre littéraire, objet matériel et production sociale, le recueil poétique suppose en effet de croiser les approches et de recourir, entre autres, aux outils de l'histoire littéraire, de l'archéologie du livre et de la poétique.

Hétéroclite en apparence seulement, cette approche permettra de rendre compte des différents aspects du recueil poétique et d'en respecter la grande diversité. Car c'est là un trait déterminant du recueil poétique de Desportes à Malherbe, tant l'exception semble être la règle : poétique, le recueil dialogue parfois avec la prose ; individuel, il accueille volontiers des pièces d'autrui ; profane, il contient pourtant des textes spirituels. À partir d'une enquête sur les sens de recueil aux XVIe et XVIIe siècles, cette étude organisée en quatre parties proposera une poétique historique qui éclaire au plus près cet "ordre, sans ordre" qu'est le recueil poétique imprimé, individuel et profane en France au tournant des XVIe et XVIIe siècles.