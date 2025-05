"Peut-on être critique du présent ? La revue October (1976-2004). Soutenance de thèse de Léa Jusseau (dir. Carole Maigné, Univ. de Lausanne)

Léa Jusseau, candidate au doctorat ès lettres, soutiendra le 18 mai 2025 à 18h sa thèse intitulée

Peut-on être critique du présent ? La revue October (1976-2004)

Directrice de thèse

Carole Maigné – Professeure, Faculté des lettres, UNIL

Membres du jury

Maud Hagelstein – Maître de recherches, FNRS, Université de Liège, Belgique

Audrey Rieber – Maître de conférences habilitée, École Normale Supérieure de Lyon, France

Katia Schneller – Professeure, École Supérieure d'art et de design de Grenoble, France

Maria Stavrinaki – Professeure, Faculté des lettres, UNIL



Notice bio-bibliographique

Léa Jusseau s’est formée en philosophie à l’École normale supérieure de Lyon, après une classe préparatoire. Dans ses deux mémoires, elle a travaillé sur les écrits sur l’art depuis des notions philosophiques. Elle collabore en parallèle avec plusieurs structures d’art contemporain – l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, le Musée d’art contemporain de Lyon, le Musée d’art moderne et contemporain de Genève. Dans ces institutions, elle accompagne la production artistique, mène des entretiens, contribue à des publications et organise une exposition. Ces expériences la conduisent à s’intéresser à October, revue américaine de référence dans le champ de la critique d’art contemporain. Octoberdevient l’objet de sa thèse de doctorat en philosophie, entamée en 2019 à l’Université de Lausanne, sous la direction de Carole Maigné. En 2022, la bourse doc.mobility, lui permet de faire un séjour de recherche à l’Université d’Harvard et d’entrer en dialogue direct avec certains auteurs de la revue.

La candidate a développé son approche transversale entre art et philosophie grâce à plusieurs collaborations inter-institutionnelles entre l’Université de Lausanne et d’autres centres de recherches. Elle a mené des projets au Centre d’étude des arts contemporains à Lille, à l’Institut Art, création et théories esthétiques à Paris, ou encore à l’ENS de Lyon. Ces enquêtes ont donné lieu à des conférences en Suisse, en France et aux États-Unis, ainsi qu’à des publications dans les revues Plastik, dans La Nouvelle Revue d’Esthétique et dans les Actes de l’Association française de philosophie. Elle publie aussi divers comptes-rendus dans Critique d’Art et dans la revue canadienne Communications. Elle a, de plus, assuré une diffusion plus large de sa recherche vers le grand public, notamment au MAMCO de Genève et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

Enfin, Léa Jusseau s’est engagée activement pour un dialogue entre les sections de la Faculté des lettres à l’Université de Lausanne, en siégant au sein du conseil de Faculté depuis 2023, en participant aux journées CUSO de différentes section, et par l’organisation d’événements interdisciplinaires. En 2022, elle a organisé l’atelier Philosophies du spectateur, qui a permis à nos collègues spécialisés en philosophie du théâtre, en cinéma et en français de dialoguer. Elle réitère bientôt ce dialogue, en coorganisant avec ses collègues de la section de philosophie une journée sur le toucher, qui se veut elle aussi interdisciplinaire.

