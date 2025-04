Les mots du mauvais usage et la galanterie. Discours et pratiques dans le Mercure galant (1672-1710). Soutenance de Pauline Odeurs (dir. M.-G. Lallemant, Caen)

Pauline Odeurs soutiendra sa thèse de doctorat le mardi 24 juin 2025

Les mots du mauvais usage et la galanterie. Discours et pratiques dans le Mercure galant (1672-1710).

La soutenance se déroulera de 13h30 à 17h30 à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen Normandie (amphithéâtre MRSH) sur le campus 1.

Le jury de soutenance de thèse sera composé de :

. Carine Barbafieri, Professeure des universités, Université Polytechnique Hauts-de-France (rapporteuse)

. Nathalie Grande, Professeure des universités, Nantes Université

. Marie-Gabrielle Lallemand, Professeure des universités, Université de Caen Normandie (Directrice de thèse)

. Christophe Schuwey, Maître de conférences, Université Bretagne Sud

. Gilles Siouffi, Professeur des universités, Sorbonne Université (rapporteur)

—

La soutenance sera suivie d’un pot convivial qui se tiendra sur place.

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à Pauline Odeurs : pauline.odeurs@unicaen.fr

—

Résumé :

Le Mercure galant dirigé par Jean Donneau de Visé et Thomas Corneille (1672-1710) est le premier périodique littéraire français, abondamment diffusé en France et à l’étranger. Cette étude explore sa place dans les débats linguistiques de son temps, en se concentrant sur les mots du mauvais usage. Leur présence dans le « style galant » montre que la seconde galanterie prône un style moyen, discret et policé, tout en valorisant la diversité et la nouveauté.

Le débat linguistique du XVIIe siècle est structuré par la quête de pureté de la langue française, qui passe par le rejet des mots du mauvais usage. Le Mercure galant relaie cet imaginaire puriste, tout en le modérant par des facteurs esthétiques et éditoriaux. Le périodique publie des discours épilinguistiques et des remarques sur la langue, témoignant de l’importance des questions lexicales dans les conversations mondaines. La maîtrise du beau langage est un véritable enjeu social, un critère de distinction et d’inclusion.

Le Mercure galant offre un observatoire privilégié des tensions entre ce purisme linguistique et les pratiques stylistiques de la seconde galanterie. Tout en affichant son soutien à un idéal de beau langage, le périodique tolère certains emplois de mots du mauvais usage. Les pastiches de parlures comme les lettres en vieux langage, le style marotique et les billets composés de mots à la mode illustrent une tradition galante du jeu linguistique.