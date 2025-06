"Du XXe au XXIe siècle, voix et visages de la poésie contemporaine". Soutenance d'HDR d'Élodie Bouygues (Nice)

Élodie Bouygues (maîtresse de conférences en littérature française, ÉLLIADD, Université Marie et Louis Pasteur) soutiendra son habilitation à diriger des recherches à la Faculté de Lettres de l’université Côte d’Azur, le vendredi 27 juin 2025 à 14 heures.

Campus Carlone, 98 Boulevard Herriot, 06200 Nice.

Bâtiment A, 1er étage, salle du Conseil.

—

Le dossier, intitulé « Du XXe au XXIe siècle, voix et visages de la poésie contemporaine » comprend un mémoire de synthèse, un recueil de travaux et un mémoire inédit, La mort n’est jamais comme. Formes et enjeux du recueil de deuil contemporain (2000-2024), t. 1 : Poésie du deuil, arts et médias : dialogues, croisements.

—

Le jury sera composé de :

Béatrice Bonhomme, Professeure des universités, Université Côte d’Azur (garante)

Michael Brophy, Professeur des universités, University College Dublin (rapporteur)

Pierre-Louis Fort, Professeur des universités, Cergy Paris Université (rapporteur)

Yvon Houssais, Professeur des universités, Université Marie et Louis Pasteur (membre du jury)

Laure Michel, Professeure des universités, Université Lumière Lyon 2 (membre du jury)

Aude Préta de Beaufort, Professeure des universités, Université de Lorraine (rapporteuse et présidente).