Towards an Equality of the Sexes in Early Modern France

Derval Conroy (ed.)

ISBN 9780367224929

Routledge

252 Pages

£96.00

PRESENTATION

L'intention de ce volume est d'examiner comment l'égalité entre les sexes se construit, se conceptualise, se conçoit dans la France du XVIIe siècle, une période et un pays où l'on a vu émerger quelques-unes des toutes premières théorisations sur l'égalité. Son but est donc de contribuer au développement de l'histoire de l'égalité en tant que catégorie intellectuelle au sein de la pensée politique, et de resituer "la querelle des femmes" dans cette histoire. A travers l'examen d'une grande diversité de sources primaires, les onze chapitres de ce volume jettent des ponts entre l'histoire, la philosophie, la littérature, la théorie politique et/ou l'histoire des idées, sur lesquels se croisent des philosophes, des historiens et des spécialistes de la littérature et de la pensée politique.

Table of Contents:

Introduction: thinking equality in the early modern period

Derval Conroy

1. "Poulain de la Barre, a logician of equality: prejudice time and the sex of the mind"

Geneviève Fraisse

2. "Equality, neutrality, differentialism: Descartes, Malebranche, and Poulain de la Barre"

Marie-Frédérique Pellegrin

3. "Gender equality in community: Descartes, Poulain de la Barre, Fontenelle"

Rebecca Wilkin

4. "The rhetoric of equality: Marie de Gournay, linguist and philosopher"

Giovanna Devincenzo

5. "Virtue as a language of equality: gender, moral androgyny and the representation of archduchess Isabella Clara Eugenia in seventeenth-century France"

Derval Conroy

6. "Reading, Acting and Writing Into Being: Ursulines as Jesuitesses in the French Atlantic World"

Heidi Keller-Lapp

7. "The paradoxes of early modern nuns and gender equality: the case of Port-Royal in early modern France"

Carol Baxter

8. "Fashioning Equality and Friendship: Saint-Evremond, Hortense Mancini and Ninon de Lenclos"

Elizabeth C. Goldsmith

9. "Gender Equality and the Role of Women Theatre Professionals in Late Seventeenth- and Early Eighteenth-Century France"

Jan Clarke

10. "Equality in the printed book: the case of book privileges in France in the seventeenth century"

Edwige Keller-Rahbé

11. "The destabilization of gender in the European Enlightenment and Qing China"

Siep Stuurman