Rencontre avec Chloé Delaume. Séminaire Formes de vies et Expressivité - Séminaire de recherche 2020-2021

Alexandre Gefen - Sandra Laugier

Programme :

Lundi 19 octobre 2020

Chloé Delaume

Lundi 16 novembre 2020

Marielle Macé

Lundi 14 décembre 2020

Stéphane Haber

Lundi 25 janvier 2021

Mona Gérardin-Laverge

Lundi 22 février 2021

Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós

Lundi 22 mars 2021

Mélanie Traversier

Lundi 19 avril 2021

Lotte Buch Segal

Lundi, de 16h00 à 18h00.

Salle Max Milner

Sorbonne, esc. C - 2e étage, 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Séminaire ouvert à tous.

Contact : alexandre.gefen@cnrs.fr

Gestes, signes, plaintes, aveux, excuses; projections imaginaires, vies ordinaires, récits d’extase ou de souffrance, quête de justesse et de perfection, cri de révolte ou de solidarité : l’ère démocratique a ouvert un espace d’expression personnelle et collective, impossible à délimiter mais toujours à investir. Enquêtes philosophiques et récits autobiographiques, ethnographies et mobilisations sociales, revendications partiales et quêtes introspectives participent d’une culture commune de l’expressivité et répondent à une même demande de maîtrise émotionnelle, d’éducation sémantique et de valorisation des singularités, spectaculaires ou minoritaires. L'expressivité traverse les frontières de la description et de la performance, du social et du vital, dans une élucidation des formes de la vie humaine et de leurs diverses façons d'apparaître et de se transformer. Elle porte des valeurs et différences inédites, des personnes et groupes invisibles. Elle subvertit des divisions conceptuelles établies : action et passion, parole et écriture, liens forts et faibles, illocutoire-perlocutoire-locutoire, expertise et amateurisme, individuel et collectif, élitisme et populaire. C’est ce territoire, autant littéraire et artistique que philosophique et éthique, où s’expose à la fois la confiance en soi de l'individu.e et sa fragilité, que nous voudrions explorer.