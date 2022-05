La question de la reconnaissante trouve sa configuration la plus courante dans l’anagnorisis théorisée par Aristote dans sa Poétique comme un élément de résolution de l’intrigue, lorsqu’une identité véritable se donne à reconnaître à un moment de paroxysme de l’histoire. Or cette reconnaissance d’une identité revêt de multiples formes au fil de l’histoire de la littérature, comme l'ont montré chacun à leur façon les maîtres livres de T. Cave et P. Ricœur : thème de l’enfant trouvé ou topos du manuscrit trouvé, à une date où le genre romanesque est encore en voie de… reconnaissance. Aussi la reconnaissance forme-t-elle également un enjeu de la littérature, lorsqu’elle est mise en œuvre par le lecteur, dans son identification d’un topos, d’une citation, d’une scène, d’un style, d’un auteur ; ou encore lorsqu’elle échoit à certains auteurs et certaines œuvres, canonisés par l’édition, la suite, l’adaptation, la traduction. Aussi diverses ces formes soient-elles, la négociation de la reconnaissance n’en est pas moins, dans tous ces cas, un processus à la fois dynamique et réciproque qui aboutit à un accord, qui a valeur de pacte : la reconnaissance littéraire est aussi une connaissance mutuelle, une invention réciproque de l’auteur et du lecteur de romans… En hommage au Prof. Jan Hermann (K.U. Leuven), les études réunies Nathalie Kremer, Kris Peeters et Beatris Vanacker dans ce nouveau volume de "lLa République des Lettres" (Peeters éd.) explorent le thème ancestral de la reconnaissance littéraire sous trois angles d’approche: diégétique, comme ressort de l’intrigue à l’intérieur de la diégèse; poétique, comme mécanisme par lequel l’œuvre romanesque se donne à lire et à reconnaître comme fiction; pragmatique, comme facteur de réception et de transmission culturelle des textes de l’Ancien Régime. Ces trois niveaux d’étude de la reconnaissance littéraire consolident et élargissent ainsi les travaux de Jan Herman sur la poétique romanesque du dix-huitième siècle. Fabula vous invite à parcourir la Table des matières et lire l'introduction…