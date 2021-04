maggio ‛43 / Mai 43

Davide Enia

Eugenia Fano (trad.)

ISBN : 978-2-8107-0695-2

12.00 €

118 p.

Presses universitaires du Midi

PRÉSENTATION



Les récits de guerre abondent dans le corpus littéraire, pourtant tout est nouveau dans Mai '43. Deux singularités cimentent cette histoire : le langage hybride de l’enfant qui raconte et l’observation innocente qui le protège de la cruauté. Orphelin de 12 ans, Gioacchino vit avec ses oncles et ses tantes à Palerme, mais la famille doit fuir la ville pour échapper à la guerre. Entre des parties de cartes truquées, des perquisitions fascistes, des bombardements aériens, et des repas qui ne se composent que de citrons, Gioacchino, qui n’est plus un enfant mais qui n’est pas encore un homme, devra manœuvrer et réagir pour pouvoir survivre. À son insu, il devient le héros d’une épopée.

Mai '43 est représentatif du teatro di narrazione, genre très répandu en Italie, caractérisé par la performance scénique d’un auteur/narrateur, des sujets engagés et une esthétique des plus épurée. Davide Enia va puiser ses sources dramatiques dans la tradition de sa terre natale, dans le cunto sicilien, une forme de récit dramatisé à l’origine très ancienne et au rythme syncopé. Un récit qu’on lit d’une seule traite, entre rires et larmes, nostalgie et tendresse.

Acteur, metteur en scène et dramaturge sicilien, Davide Enia commence à écrire en 1998 et débute comme dramaturge en 2002. Il compte parmi les auteurs les plus importants du théâtre de narration. Ses œuvres théâtrales se fondent sur une récupération originale de la tradition orale du cunto, récit raconté par un seul narrateur, cadencé par la poésie et par le chant. Le rythme de ses pièces est modulé par l’incursion de la musique et du dialecte palermitains. Avec Italie-Brésil 3 à 2, il a obtenu les prix les plus prestigieux dans le domaine théâtral. Il a écrit deux romans, tous deux publiés en France chez Albin Michel : Sur cette terre comme au ciel, qui a reçu le prix du premier roman étranger en 2016, et La Loi de la mer.