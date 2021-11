Poésie contemporaine (2001-2018)

Journal critique rassemble plus de quatre-vingt chroniques écrites entre 2001 et 2018, essentiellement autour de l’actualité éditoriale de la poésie contemporaine. Alliant essais et textes de création, la trame que tisse leur auteur forme un témoignage précieux sur une époque tout comme la constitution d’un corpus singulier et personnel de poésie. Dans le but de piéger le livre de poésie hors du commentaire frontal, dans une forme autre qui ne le trahisse pas mais le révèle par la bande.

David Lespiau tisse des thèmes, des motifs, des analogies, des interrogations, des méthodes d’analyses, des tonalités de lecture, des perspectives de recherche, des points d’accroche, des moments de perte, des micro-aventures du langage. Cette sélection d’articles recense près de vingt ans de sorties éditoriales, croise 340 auteurs et artistes, relie 460 textes, livres et œuvres (toutes langues confondues). Il n’existe pas aujourd’hui de livre semblable traitant de l’extrême contemporain.

Les chroniques de Journal Critique sont originalement parues au sein de la revue CCP (Cahier critique de poésie) du Centre international de poésie à Marseille et dans d’autres revues.