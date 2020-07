Dans les pas du voyageur

Le récit à l'épreuve (XVIe-XVIIIe siècles)

Marie-Madeleine Fragonard, Renée Ventresque, Evelyne Berriot, Catherine Pascal

Hermann éd.

Paru le 24/07/2020

ISBN : 9791037003959

Pages : 428

Dans les pas du voyageur invite à suivre Michel Bideaux (1935-2017) dans l’exploration de ses territoires favoris : la narration et le voyage, sur la période longue du XVIe au XVIIIe siècle. Le recueil se veut dialogique, entrelaçant dix articles de Michel Bideaux et dix contributions de ses collègues et amis, issus d'une journée d’étude organisée à l’université Paul Valéry où la réflexion s’est plus particulièrement orientée vers « l’épreuve du voyage » : non seulement les péripéties du voyage, réel ou fictif, d’exploration ou d’éducation, quel qu’en soit le registre, mais également les modalités de la mise en récit et les tribulations ainsi offertes à la lecture. En somme « un voyage à vivre, à écrire et à lire », où embarquent protagoniste, lecteur et même lecteur des critiques pour une quête qui touche à la fois la diversité des formes et la relativité des valeurs.

