Damiano De Pieri (dir.), « Le Mal était partout »: il male nelle letterature francofone,

Verona, Gruppo di Studio sul Cinquecento francese, "Feuillages", n°4, 2020

EAN13 : 9788894189049.

Ce volume réunit les actes de la journée d’étude tenue à Vérone le 23 mars 2016. Les contributions s’efforcent d’explorer un sujet tant évident quant protéiforme et complexe : la présence du Mal dans la littérature. Une enquête donc, mais sans instruction ni procès, sollicitée plutôt par la nécessité de faire parler cette présence afin d’en comprendre les significations et les raisons profondes en talonnant les traces qui sillonnent les pages des écrivains étudiés. Les voix du mal ici transcrites, surgies de lieux et de temps différents de la modernité à partir de la Révolution française, sont multiples et répondent à pulsions et exigences aussi variées. Pourtant, elles semblent posséder cette qualité qui est probablement la plus essentielle de la parole: abattre les frontières, défaire les géométries, pousser l’individu au-delà d’un espace connu et rassurant, seul élan prélude à la connaissance.

Sommaire

Damiano De Pieri

Introduzione. Un’impossibile aura

I. Janus bifronte: il male tra tirannide e ribellione

Vincenzo De Santis

Il Male nella teosofia rivoluzionaria. Le Crocodile di Louis-Claude de Saint-Martin

Riccardo Benedettini

Jacques Chessex, lettore del marchese de Sade. Il Male, Dio e la donna

Damiano De Pieri

«Ici repose Dieu»: le désir du Mal chez Robert Desnos

II. Cura sui. La terapia del male

Giulia Angonese

Michel Foucault e la praemeditatio malorum: guardare il male direttamente

Enrico Guerini

L’autobiografia di Julien Green e l’ambiguo fascino del male

Fabio Libasci

Le Remède dans le Mal. Écriture et Salut chez Guibert

III. «Je suis donc je tue». Il male della Storia: identità e testimonianza

Elena Quaglia

Les écritures de l’après-Shoah et la prise en compte du mal absolu, entre fascination et perlaboration. Gary, Perec, Modiano

Francesca Dainese

L’Homme est-il Allemand? Trouble identitaire et mal humain chez Romain Gary

Vera Gajiu

«Le mal des fantômes»: la Shoah nel grido profetico di Benjamin Fondane

Giampaolo Caliari

Infanzia negata, violenza familiare ed ingiustizia sociale: l’esperienza del male nel récit autobiografico codine di Panaït Istrati

Daniele Speziari

Le mal de l'Histoire et le mal de la vie dans L'Anarchiste de Soth Polin