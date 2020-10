Histoire et historiens des idées. Figures, méthodes, problèmes

Sous la direction de David Simonetta et Alexandre de Vitry

Éditions du Collège de France, coll. "Conférences", 2020.

272 p.

22 €

ISBN : 978-2-7226-0537-4

Par essence interdisciplinaire, l’histoire des idées construit des ponts entre des domaines qui, d’ordinaire, ne se ren- contrent pas. Mais quelles relations l’histoire des idées entretient-elle exactement avec la critique littéraire et la philosophie ? Est-elle ce vers quoi nous devons nous tourner ou, au contraire, ce dont nous devons nous prémunir lorsque nous cherchons à comprendre les mutations intellectuelles collectives sur la longue durée ?

Ce volume, qui réunit philosophes, spécialistes de litté- rature et historiens, aborde l’histoire des idées à travers ses écoles, ses œuvres et des figures atypiques telles que celles d’Étienne Gilson, Arthur O. Lovejoy, Hippolyte Taine, Anatole France, Isaiah Berlin, Paul Bénichou, Paul Hazard, Michel Foucault ou encore Martin Heidegger. Il brosse ainsi un portrait critique d’une discipline aux contours imprécis, qui a connu bien des variantes méthodologiques et soulevé bien des problèmes tout au long du xxe siècle et jusqu’à aujourd’hui.

Sommaire

Introduction

David Simonetta et Alexandre de Vitry

À quoi tient la force d’une idée ?

Claudine Tiercelin

Histoire des idées et histoire rhétorique et cognitive

Marc Angenot

Étienne Gilson, historien des idées

Florian Michel

Lovejoy et la vie des idées

Patrizia Lombardo

Pathos métaphysique et sémantique philosophique Frédéric Nef

Taine et ses neveux

Pascal Engel

Critique impressionniste et histoire des idées : le moment Anatole France

Guillaume Métayer

Isaiah Berlin, historien

Perrine Simon-Nahum

Politique de l’histoire des idées : autour de Paul Bénichou

Alexandre de Vitry

Paul Hazard transatlantique

Antoine Compagnon

L’histoire critique des sciences : un chapitre dans l’histoire des idées

Ronan de Calan

Michel Foucault, le rapport de l’archéologie à l’histoire des idées éclairé par l’étude de manuscrits inédits

David Simonetta

Heidegger, de la déconstruction à l’histoire de l’Estre (Geschichte des Seyns) Alain de Libera