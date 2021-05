Dominique Rouillard

Les monuments de la langue. Architecture, mémoire, écriture

MetisPresses

ISBN : 9782940563876

128 p.

28,00 CHF

PRÉSENTATION

Quel monument portera la mémoire la plus fidèle, durable, visible et compréhensible d’un peuple? Dans un parallèle inédit, cet ouvrage analyse comment les écrits de la langue ont entretenu avec l’architecture une rivalité dans la mission commune d’élaborer et de conserver la mémoire d’une civilisation. Dès le XVIe siècle, les gens de lettres élaborent entre la langue et l’architecture une concurrence des mémoires. Au travers de ce conflit dans lequel l’architecture se voit pensée et théorisée de l’extérieur, on découvre comment une discipline peut apprendre de la langue d’une autre.

Mettre au jour cette architecture des philosophes, rhéteurs et poéticiens conduit à révéler la première critique qui se soit portée sur l’identité même de l’architecture. Les monuments de la langue donne à comprendre comment la défense de la langue française amène à désigner une architecture défaite par le temps, qui parle « mal » et trop lentement, un modèle de vulnérabilité, inefficace à durer comme à communiquer.

Peut-on faire confiance à l’architecture? Dans sa préface, Dominique Rouillard met en perspective les enjeux théoriques et critiques de l’investigation, initiée dans le contexte de la postmodernité architecturale des années 1980, prise dans la question du «langage de l’architecture». Elle met en lumière le devenir de la métaphore architecturale inversée avec des concepts qui rencontrent la théorie architecturale la plus actuelle: le modèle négatif en architecture, rendu opérationnel au cours des années 1960 comme pure narration, pour faire de nouveau, comme aujourd’hui, projet.

SOMMAIRE

PRÉFACE

«Illustration»

Laisser à l’histoire l’histoire

Temporalité en sous-jeu : quatre siècles de confrontation

Parallèlement, le discours des autres, enrichissement et appauvrissement

On ne peut pas faire confiance à l’architecture

La filiation négative, Du Bellay… Superstudio

La présence et le sacré



INTRODUCTION

Le modèle démantelé

Précisions sur l’écriture, monument de la langue



CHAPITRE 1. DESTINÉE

Préservation

Citations

Unité

Usage du passé

L’usage et le sacré

Reconversion



CHAPITRE 2. RÉSISTANCE

Intégrité

Fragilité



CHAPITRE 3. DURÉE ET VISIBILITÉ

Présence = vérité

Aveuglement

Monument trompeur

L’art tyran

Pédagogie

La cathédrale

L’enjeu des inscriptions

L’architecture parlante

L’individu, le roman et le monument

Monument «vivant»

Crise de l’intentionnalité

Utilité despotique

Monument d’ignorance

L’architecture, la guerre

Perte d’effet: invisible

Monument signal

Monument (du) au futur



CHAPITRE 4. COMMUNICATION

La théorie du dispersement

Homologie langue / écriture

Inscrire

Archaïsme et sacralité

Offrande

Commémoration

Énigme

L’inscription provisoire

Écrire sur l’architecture, l’inscription et l’enseigne

Rapidité et durée

Démolition

Exposé – explosé

Oubli de démolir: le monument – résidu



Bibliographie

Crédits