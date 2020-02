Dominique Rabaté, Pierre Zaoui,

Lire Olivier Cadiot

Les Presses du Réel

paru en janvier 2020

224 p.



Un livre choral sur Olivier Cadiot pour quoi faire ? Un peu tout : pour trouver de nouvelles lignes de fuite, aller mieux et connaître une guérison express ; pour renouer avec son enfance et jouer au moins une fois encore à Robinson, naufrage derrière soi et toute cabane dehors ; pour cogiter, se projeter, se diffracter, se métamorphoser ; pour penser la littérature après la littérature ; pour se remettre comme on peut du désenchantement du monde et de la disparition des mages et des marabouts ; pour relire en sens inverse (vers l’avenir) l’histoire de notre modernité ; pour rendre la politique à nouveau intéressante ; pour comiquer la vie ; pour rendre à nouveau sérieuse la question de l’écriture.

Un livre sur Olivier Cadiot pour qui ? Mais pour tout le monde : pour celles et ceux qui ne le connaissent pas — vous y trouverez par exemple un kit Cadiot qui dit tout en 16 minutes —, pour celles et ceux qui gardent un peu de curiosité pour ce qui est encore vivant dans la littérature du jour, pour celles et ceux qui croient le connaître, pour les enseignants, les artistes, les militants, les piétons.

Publié suite au colloque « Olivier Cadiot – Expérience morte, expérimentez ! » à l'Université Paris-Diderot, du 30 septembre au 2 octobre 2015.

*

Sommaire :

Accompagner Olivier Cadiot – Dominique Rabaté et Pierre Zaoui

Abréviations des ouvrages d'Olivier Cadiot les plus fréquemment cités



I. Lignes de fuite

Olivier Cadiot ou le dépôt de toute souveraineté – Pierre Zaoui

Kit Cadiot – Lise Wajeman

Glissements et résonances dans l'écriture d'Olivier Cadiot – Anne Woelfel

Olivier Cadiot. Le « troisième tour d'écrou » – Laurent Zimmermann

La détonalité comique d'Olivier Cadiot – Jean-Patrice Courtois



II. Méthodes

Le cogito de Cadiot – Chloé Brendlé

« À force de me projeter, je me diffracte » : le monologue et les métamorphoses du moi – Gwendoline Hönig

Politique de Cadiot – François Cusset

Un rêve d'automate (Deleuze, en marge d'Un mage en été) – Emmanuel Bouju

Guérison express ? – Dominique Rabaté



III. Magies, images, retours

De magie et de matière : considérations générales à propos d'Un mage en été – Alain Farah

Le mage, la nage et les images – Michel Gauthier

Une exposition pour quoi faire – Éric Mangion

Les Illusions perdues d'Olivier Cadiot – Dominique Dupart

Retour définitif et durable des lettres aimées Ou la littérature après la littérature selon Olivier Cadiot – Johan Faeber

Une bonne paire de calques : l'enfance dans Histoire de la littérature récente I et II – Éric Loret



Chapitre 14 (inédit) – Olivier Cadiot