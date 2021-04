Venir après. Nos parents ont été déportés

Danièle Laufer

éd. du Faubourg, mars 2021

ISBN : 9782491241599 — 332 p.



« Je suis une fille de déportée. En relisant ces mots, j’ai un sentiment d’étrangeté et d’irréalité. Ma mère a été déportée. »

Comment dire cette enfance singulière, ces parents qui parlaient avec un accent, ces toutes petites familles déracinées, ces traces de la Shoah sur la deuxième génération qui n’a pas connu les camps, mais a grandi dans le traumatisme de cette tragédie ?

Danièle Laufer a recueilli les témoignages d’une vingtaine de femmes et d’hommes, comme elle nés de survivants des camps nazis. Tous ont estimé que l’heure était venue pour eux de parler afin de transmettre la mémoire de ce qui les a « à la fois détruits et construits ».

Avec une grande sensibilité, elle a tissé ensemble leurs histoires, leurs émotions et les siennes. Venir après se lit comme le roman de vies hantées par des fantômes, où surgit malgré tout la joie d’être là.

Feuilleter l'ouvrage…

*

Verbatims presse

"Un récit polyphonique et sensible." La Croix

"Précieux et indispensable pour les générations à venir." Les Échos

"Vivre après, c’est sentir toujours ce poids écrasant. Il l’est d’autant plus que cette génération née dans l’après­ guerre hérite non pas de l’expérience directe de l’horreur, mais de son ombre." Le Monde des Livres

"Un livre sensible et rare." Le Canard enchaîné

Les bonnes feuilles publiées par Slate.fr :

"Des filles et fils de survivants des camps de concentration racontent leur enfance avec ces parents profondément abîmés."

et reprises dans la revue de presse de Claude Askolovitch sur France Inter :

"Ses paroles décapent car elles arrachent le génocide à son monument comme jadis la bande dessinée Mauss."

Grande interview sur 20 minutes.fr :

"Les enfants des survivants des camps de concentration ont subi par ricochet les souffrances vécues par leurs parents pendant la Shoah. La transmission de ce trauma collectif, Danièle Laufer, dont la mère est une rescapée de Bergen-Belsen, la raconte avec subtilité dans Venir après."

"Un livre bouleversant". Interview de Patricia Drai dans son émission Entre vous et moi sur Radio Judaïca Lyon

Verbatims libraires

"Écoutez ce qu’elle dit. C’est précieux." François Wolfermann, Librairie Kléber (Strasbourg)

"Un livre émouvant et bouleversant, un ouvrage essentiel qui interroge avec justesse la mémoire collective et intime. Une réflexion sur la transmission, sur l'héritage familial et son cortège de fantômes familiaux.

Un récit qui vous happe et que vous ne pourrez plus lâcher." Delphine Desmoures, Librairie des Halles (Niort)

"Alors qu'avec le temps, les rescapés des camps nous quittent, le travail de mémoire touche leurs enfants. Directement concernées, Danièle Laufer a rencontré plusieurs enfants de déportés pour cet essai sur leurs rapports avec leurs parents, leurs héritages, les silences et non-dits, les traumas qui se sont transmis." Coup de coeur de Laurent, libraire à la Fnac Montparnasse

"Une parole émouvante, touchante de ces héritiers d'une mémoire terrible et nécessaire. Au détour d'une page, surgit le sentiment d'avoir quelque part vaincu le monstre... puisqu'ils sont là L'indicible doit être dit..." Coup de coeur de Sophie Banet, librairie La tête ailleurs (Paris 11è).

"Avoir eu un parent qui aurait pu être exterminé, être né de cette histoire, n’est jamais anodin et laisse toujours des traces." C’est à une véritable exploration de ces traces que Danièle Laufer se livre ici, à partir de sa propre expérience, en ayant recueilli les témoignages d’une vingtaine de fils et filles de déportés, et en se référant aux travaux de psychologues et de psychanalystes.

À l’heure où les derniers rescapés des camps de la mort s’éteignent leurs enfants restituent l’'étrangeté" de situations et de vies familiales déséquilibrées psychologiquement, affectivement, ou socialement. Ils évoquent leur difficulté à assumer leur nouvelle responsabilité : celle de transmettre, à leur tour, cet impossible héritage." Librairie Le Millefeuille, Jacques Planchon

"Comment vivre avec cette blessure intime infligée par l’histoire ? Comment se construire et tenir debout, une béance sous les pieds, une besace de plomb sur les épaules ? S’il y a beaucoup de souffrance dans ce livre, il est aussi rempli de force et de détermination." Marie Sellier, écrivain

Télécharger le dossier de presse

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…