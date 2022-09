Nicolas Chemla évoque avec mordant l’écrivain du Nouveau Journalisme et du « réel comme hallucination » Tom Wolfe. Clarisse Gorokhoff part à l’aventure outre-Atlantique pour nous parler de son monstre sacré, bigger than life, Norman Mailer. Gilles Marchand livre sa vision du romancier qui fut reconnu dans le monde entier pour l’inoubliable Le Monde selon Garp John Irving. Delphine Bertholon nous décrit son grand amour littéraire pour celle qui lui reste un mystère, même après avoir dévoré son œuvre, la discrète mais incontournable Laura Kasischke. Le critique littéraire Alexandre Fillon nous dit, non sans nostalgie, à quel point l’écrivain de la génération X au talent démoniaque Bret Easton Ellis a compté pour lui.

