Création et insularité

sous la dir. de Dominique Berthet

L'Harmattan

Collection : Les Arts d'ailleurs

Date de publication : 1 mai 2020

218 pages

EAN13 : 9782343200545

La situation d'insularité contribue-t-elle à produire une création spécifique qui se distinguerait des autres créations ? Il est difficile d'imaginer un art qui serait détaché d'un lieu. Le lieu influe directement ou indirectement sur l'artiste. Vivre sur une île détermine un certain regard, une certaine appréhension des choses, une relation particulière au monde, un rapport singulier à l'espace. L'insularité n'est pas qu'un fait géographique, elle induit une mentalité, une approche, des conceptions spécifiques. L'île est pour les uns une réalité et pour les autres, un fantasme de vie idyllique. L'artiste insulaire, quant à lui, vit et travaille au coeur de cette réalité, de ces contraintes auxquelles il doit s'adapter et qui génèrent certaines pratiques. Cet ouvrage apporte des éclairages sur ces différents aspects et présente le travail de plusieurs artistes de la Caraïbe.

