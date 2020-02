Dominique Avon

La liberté de conscience

Histoire d’une notion et d’un droit

P.U. Rennes, 2020

Nombre de pages : 1172 p.

ISBN : 978-2-7535-7894-4

La liberté de conscience a été conçue comme une possibilité de croire, de changer de croyance ou de ne pas en avoir. Lors de son inscription dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ce droit individuel a néanmoins suscité des réserves ou oppositions qui ont empêché sa déclinaison constitutionnelle par plusieurs États-membres. Une génération plus tard, la contestation de la liberté de conscience s’est trouvée renforcée au nom de la reconnaissance de sensibilités culturelles différenciées.

L’enquête historique conduite dans cet ouvrage vise à saisir l’émergence d’une notion, à comprendre les motifs d’adhésion et de rejet, à déterminer les modalités d’expansion de cette liberté, de sa traduction dans des langues qui n’en avaient pas dessiné les contours, ainsi qu’à appréhender les ressorts des remises en question contemporaines. Elle met en exergue la force et la fragilité d’une des libertés fondatrices de la modernité, historiquement située et qui n’a cessé d’être louée ou décriée.

Dominique Avon est directeur d’études à l’École pratiques des hautes études (Paris) et directeur de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman. Il a enseigné en Égypte (1992-1994), et été professeur invité au Liban (2004-2005), aux États-Unis (2014) et en Belgique (2015). Ses recherches portent sur le fait religieux contemporain (christianisme et islam), les intellectuels et l’histoire des idées. Parmi d’autres responsabilités, il a codirigé l’IPRA (Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme).

Sommaire :

Préface de Yadh Ben Achour

Autour de l’article 18 de la DUDH (années 1940-fin des années 1960)

L’universalisation d’un principe libéral

Clef commune de nations désunies ?

La liberté de conscience et ses fondements débats en milieux séculier et confessant

Soumission, pluralité, libertas (XXIe siècle av. è. c.-XVe siècle)

Une conception verticale des rapports humains (XXIe-IIIe siècle)

L’horizon de l’unification politico-religieuse (IIIe-XVe siècle)

Émergence de la liberté individuelle (v. 1450-v. 1720)

Tolérance ou liberté : un combat de lettrés

Feu l’idéal de l’unité politico-religieuse

Conscience des Lumières (v. 1720-v. 1880)

Du for intérieur à la conscience

Libéralisme vs antilibéralismes religieux et philosophiques

Luttes pour l’imprescriptibilité de la liberté de conscience (v. 1880-v. 1945)

La liberté de conscience à l’épreuve des nations et des confessions

La liberté de conscience à l’épreuve de l’état

Une conscience en doute, sa liberté en question (1968-2018)

La liberté de conscience dans et hors du cadre étatique

Dissolution de la conscience en modernité flottante

