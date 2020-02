Dominique Aury

La Révolte de Madame de Merteuil et autres chroniques

Préface de : Jean-Claude Zylberstein



Les Belles Lettres, coll. "Le Goût des idées"

250 pages

Parution : 07/02/2020

EAN13 : 9782251450599



Une inconnue célèbre ou peut-être plus justement une célèbre inconnue. Telle fut Dominique Aury (1907-1998), telle elle reste.

Célèbre elle le fut sous un nom d’emprunt des plus sulfureux, Pauline Réage, l’auteur du roman érotique le plus fameux du XXe siècle : Histoire d’O. Un secret bien gardé qu’elle n’accepta de dévoiler que vers la fin de sa vie. L’inconnue c’est « la petite dame du Comité », celui des Éditions Gallimard. Grande lectrice elle ne le fut pas que de manuscrits, elle tint longtemps à la NRF, la chronique des romans, ces romans qui la passionnaient car ils racontent des histoires, des histoires d’humains, des histoires d’amour. Et puis il s’agissait de littérature, cette littérature qui fut l’une de ses raisons d’être et dont comme Jean Paulhan elle « attendait tout ».

On a rassemblé ici un certain de nombre de ces chroniques et quelques essais où elle nous montre l’actualité de nos grands auteurs classiques à commencer par Laclos et ses Liaisons dangereuses. Dominique Aury a passé sa vie à défendre les livres et les écrivains, et à les aimer. Elle nous prend par le bras et à témoin pour nous les faire aimer avec une simplicité et une intelligence peu communes dans cet exercice difficile : la critique littéraire. Elle nous fait partager sa curiosité brûlante, ses admirations jamais complaisantes mais toujours empreintes de tolérance. En filigrane transparaissent dans ces écrits une psychologie et une morale. Ce sont aussi celles de la femme qui écrivit Histoire d’O.

TABLE DES MATIÈRES

Préface – Une inconnue célèbre, par Jean-Claude Zylberstein



I. DE QUELQUES CLASSIQUES

1 – La Révolte de Madame de Merteuil

2 – François Villon

3 – Gérard de Nerval

4 – Casanova

5 – Marivaux

6 – Les contes de Perrault

7 – Jean de La Fontaine

8 – Choderlos de Laclos

9 – Denis Diderot

10 – Charles Dickens

11 – Voltaire

12 – Victor Hugo

13 – Alphonse Daudet

14 – André Mary

15 – Un inconnu nommé Shakespeare

16 – Marivaux

17 – A. C. Swinburne



II. ET AUTRES MODERNES

18 – Les romanciers du point du jour

19 – Un art de vivre

20 – Les dangers de la vertu

21 – Terre Bénie

22 – Histoire de trois vocations

23 – Fureur, pillage, sang

24 – Égouts et marécages

25 – La bonne aventure

26 – L’utile et l’agréable

27 – La forêt profonde

28 – L’an quarante

29 – La plume au vent

30 – Mythes incarnés

31 – Un langage vrai

32 – Trois femmes

33 – La NRF de Jean Paulhan à Georges Lambrichs