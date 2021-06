Cyril Gerbron,

The Young Pope : la tiare et l'image,

Presses universitaires François-Rabelais, collection "Sérial", 2021.

EAN13 : 9782869067394.

L’histoire de l’art est un aspect majeur de la poétique visuelle de la série de Paolo Sorrentino The Young Pope.

Dans cette série qui raconte la montée en puissance de Pie XIII, jeune pape américain décalé et réactionnaire, les tableaux, les statues, les œuvres d’art du passé jouent un rôle important dans l’effet de vraisemblance, puisque le Vatican est effectivement rempli d’images. Contemplées et commentées par les personnages, ou utilisées pour leurs dévotions, ces œuvres sont bien plus que des éléments de décor, elles sont « activées » et deviennent vivantes.

Les images de la série sont elles-mêmes nourries d’images du passé et The Young Pope met en scène ces « voyages d’images », parcours visuels et sémantiques que le livre se propose d'explorer.

Docteur en histoire de l'art, Cyril Gerbron est l'auteur de Fra Angelico : liturgie et mémoire (Brépols, 2016). Il a été boursier à la Villa I Tatti à Florence et a rédigé ce livre lors d'une année passée comme pensionnaire à la Villa Médicis. Il est décédé en 2019.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Table des matières

Introduction 9

Chapitre un – Voyages d’images 15

Une « vision » 16

La première séquence 19

Tableaux divers 31

Chapitre deux – Images puissantes ? 47

La croix et le crucifix 48

Images de maternité 53

Trois footballeurs 58

Un portrait de Pie X 62

Chapitre trois – Une galerie de tableaux 69

An 0 : naissance du Christ 70

Pierre, le premier pape 75

La vocation de Paul 80

Le premier concile œcuménique 86

La première croisade 92

François d’Assise, le premier stigmatisé 99

Thomas de Villeneuve, la charité chrétienne 109

Un pape et un artiste 112

Un massacre 116

Chapitre quatre – Deux portraits de Jean-Paul II 133

Contre Jean-Paul II ? 133

Sacrifices 142

Le pape et l’Église 148

Un portrait pour quoi ? 154

Chapitre cinq – Pie XIII et l’image de Dieu 165

Une image éblouissante 166

L’absence 175

Trois visions 179

Conclusion 187