Cultura tedesca, vol. 57

Jean-François Candoni et Stéphane Pesnel (dir.),

Austria und Germania am Golf von Neapel

Mimesis edizioni, 2020.

Pour les écrivains, artistes et intellectuels allemands ou autrichiens, qui, depuis le XVIIIe siècle, ont entrepris le « Grand Tour », la découverte de Naples a toujours été un moment d’étonnement, constituant un véritable voyage à l’intérieur du voyage. Très tôt, la cité parthénopéenne est devenue un objet de questionnement littéraire : comment en effet rendre compte d’une ville où les maîtres mots sont la singularité, l’étrangeté, la « porosité » (Walter Benjamin), la métamorphose permanente, la coexistence voire l’interchangeabilité des opposés ? Dans un cadre chronologique large, qui va du XVIIIe au XXIe siècle, de Johann Jakob Volkmann à Alban Nikolai Herbst, de Johann Wolfgang Goethe à Werner Schroeter, le volume Austria und Germania am Golf von Neapel explore les multiples facettes de cette expérience de l’altérité redoublée. Issu d’un colloque coorganisé par Rennes 2 (CELLAM) et Sorbonne Université (REIGENN) en 2018, l’ouvrage comprend 16 contributions qui s’articulent autour de quelques grandes thématiques : la valeur poétogène de l’expérience napolitaine et sa fonction dans le devenir de l’artiste ou écrivain, l’esthétisation de la ville ou à l’inverse l’approche critique de réalités sociales et politiques complexes, le rôle joué par les voyageurs allemands et autrichiens dans l’histoire culturelle de la cité parthénopéenne, le jeu de reprise et de subversion des topoi (« un paradis peuplé de diables », « voir Naples et mourir »), l’intertextualité constitutive des discours sur Naples, dans lesquels certaines œuvres comme le Voyage en Italie de Goethe ont acquis une valeur canonique et iconique. La publication des Actes dans la prestigieuse revue Cultura tedesca a été rendue possible par le soutien du CELLAM (Rennes 2) et de REIGENN (Sorbonne Université).

Table des matières

Jean-François Candoni und Stéphane Pesnel: Germania und Austria am Golf von Neapel

Gérard Laudin: Volkmann, Stolberg und Kotzebue in Neapel. Kulturgeschichtliche Bildungsreise und politische Reflexion

Jean-François Candoni und Stéphane Pesnel: Jakob Philipp Hackerts Ansichten des Vesuvs

Paola Paumgardhen: «Ich befand mich in einer völlig fremden Welt». Neapels kulturelle Fremderfahrung in den Reisetagebüchern der Goethes

Marino Freschi: La Napoli di Goethe

Sylvie Le Moël: «Natur und Glück sind im Wettstreit.» Wilhelm Heinses Neapelbild: eine Harmonie zwischen Natur und Kultur?

Claire Selosse: Pervonte oder die Wünsche. Ein neapolitanisches Märchen. Christoph Martin Wielands Neuschreibung von Basiles Märchen, in der Perspektive der Weltliteratur gelesen

Bernhard König: Clemens Brentano und Giambattista Basile. Reflexe der barocken Poetik des Pentamerone in den Italienischen Märchen

Matthieu Magne: Wiederhergestellte Ruhe in Italien. La noblesse habsbourgeoise à Naples au temps de la Sainte-Alliance (1815-1825)

Jacques Lajarrige: Franz Grillparzer in Neapel. Das Beispiel des Tagebuch auf der Reise nach Italien

Isabelle Ruiz: Franz Lubojatzkys Fischhändler von Neapel oder Wie die Masaniello-Revolte von 1647 in die deutsche Populärliteratur Einzug hielt

Herwig Gottwald: Nietzsche am Golf von Neapel

Alexis Tautou: Wiederholtes Weltende in anderen Breitengraden. Neapel in Franz Werfels Zeit- und Familienroman Die Geschwister von Neapel

Arturo Larcati: Das Neapel von Ingeborg Bachmann und Marie Luise Kaschnitz

Richard Blanchet: Neapel und die Neapolitaner in Werner Schroeters Film Nel regno di Napoli (1978). Ästhetisches Projekt und Darstellung

Hannes Höfer und Sophie Picard: Zwischen Bildungsreise und Klischee. Neapel in der deutschen Gegenwartskultur

Albert Meier: Napule, Napoli, Naples, Partenope, Paleopeia. Neapel als Text/Ton-Collage in Alban Nikolai Herbsts «poetischem Hörstück» von 2013

*********

Varia

Giuseppe Raciti: Una lettera di Carl Schmitt an Walter Benjamin

Eriberto Russo: Elaborazioni della Liebessehnsucht nella raccolta poetica Blütenlese di Selma Meerbaum-Eisinger

Mattia Di Taranto: «Um dieser Tiere, reiner und unreiner, willen!» Iconografia biblica e fonti rabbiniche in Die Tiere von Ninive. Jona, Schlußwort di Gertrud Kolmar

Tania Baumann: Strategie di trasmissione del sapere nelle prime guide Baedeker