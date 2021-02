Critique, n° 884-885 : "Le grand retour des fantômes"

Les Editions de Minuit, 2021

*

192 pages

ISBN : 9782707346780

14.50 €

*

PRÉSENTATION

Que le revenant revienne, quoi de plus normal ? Le fantôme est fidèle. Il hante, inlassable, mêmes lieux et mêmes gens ; ou, à défaut, leurs descendants. Du reste, à quoi le reconnaîtrait-on s’il ne revenait pas ?

Aussi n’est-ce pas ce retour-là qu’interrogent les quinze auteurs, venus d’horizons très divers, réunis dans ce numéro spécial : c’est la hantise généralisée qui caractérise notre époque. Les fantômes ont la vie dure, nous le savions. Mais pouvions-nous deviner qu’en ce début du xxie siècle ils investiraient tout le domaine de l’humain ?

« Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur », disait la spirituelle Madame du Deffand. Nous n’en avons plus peur, mais sommes-nous bien sûrs de ne pas y croire ? « L’avenir appartient aux fantômes », prophétisait Jacques Derrida. Leur temps est-il venu, revenu ? Telle est la question que pose Critique à travers cette petite anthologie de l’« hantologie », coordonnée par Irène Salas et Yves Hersant.



*

SOMMAIRE

Présentation



Yves HERSANT : Spectres de Derrida (et d’ailleurs)



Sylvain PIRON : L’incertitude que procurent les fantômes



Irène SALAS : Fantômes de la Renaissance et de l’âge baroque



Adam PASEK : Daniel Sangsue, pneumatologue



Philippe BAUDOUIN : (Dés)habiller les fantômes



Jean-Pierre NAUGRETTE : Présences fantomatiques chez Henry James



Caroline CALLARD : Fantômes historiographes



ENTRETIEN



Jérôme PRIEUR : « Capturer ce qui survit »



Mireille BERTON : Cinéma, fantômes et médiums



Alice LEROY : Une romance macabre à l’ombre des neurosciences



Raymond BELLOUR : L’improbable



Yolaine ESCANDE : « Sans forme » et « âmes errantes



Christine BERGÉ : Les ombres d’Hiroshima



Marielle MACÉ : Des fantômes dans le paysage



Martin RUEFF : Le philologue au banquet des morts

*

