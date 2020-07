Critique, n° 876-877-878, 2020/5-6-7 :

Art noir

Numéro conçu et coordonné par Vincent Debaene et Anne Lafont.

Minuit

192 p. — ISBN : 9782707346384

L’exposition Le Modèle noir du musée d’Orsay ; l’ouverture de la première chaire d’histoire africaine au Collège de France ; l’inauguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage ; la question devenue brûlante des restitutions du patrimoine africain par les musées européens : autant de manifestations esthétiques et culturelles qui désignent notre présent comme un moment, marqué par l’émergence d’une mémoire et d’une histoire africaines ignorées, voire réprimées. Mais cette nécessaire rétrospection est loin d’en épuiser le sens et ce moment, c’est aussi et surtout l’imagination des Africains et des Afro-descendants d’aujourd’hui qui est en train de le définir. C’est pourquoi nous avons mis au cœur de ce numéro les créations et réflexions vives et neuves dont l’ensemble constitue ce que nous proposons de nommer « art Noir ». Cet art Noir – qui n’est pas seulement africain mais s’élabore depuis une expérience noire – inquiète et interpelle ; il propose aussi ; il travaille à la fois le passé et l’avenir : le passé, en interrogeant l’histoire et la mémoire de l’Atlantique noir et en sondant ce que notre monde doit à la brutalité de la traite et de la colonisation ; l’avenir, en inventant des formes pour les futurs d’une Afrique à la fois continentale et diasporique.





Sommaire

Anne LAFONT : Penser depuis l’art Noir



Vincent DEBAENE : Voir la race. L'histoire de l'art contre la mort blanche



Évelyne TOUSSAINT : Jean Laude. Une logique du décentrement



Sarah FRIOUX-SALGAS : « Moi aussi, je suis un nègre ! »



Sarah FILA-BAKABADIO : « Déborder ! » La Negro Anthology de Nancy Cunard



Claire BOSC-TIESSÉ : Plaidoyer pour une histoire des arts anciens d’Afrique



ENTRETIEN



François-Xavier FAUVELLE : Renouveler le discours historique par l’Afrique



Dominique MALAQUAIS : Sans pathos. Des Kongo Astronauts, de Lamyne M



Elvan ZABUNYAN : Le Black Art entre les lignes



Caroline HONORIEN : Tarek Lakhrissi. Portrait de l’artiste en trickster



Riason NAIDOO : Simon Njami, écrivain et curateur de l´art africain contemporain



Julie PEGHINI : Représenter Kinshasa ?



Lionel MANGA : Le saut de l’ange

