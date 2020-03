Critique n° 874 : Alain de Libera lecteur des Cahiers noirs

Dans une aventure d’Arsène Lupin, un mécanisme horloger dissimulé dans un plafonnier permet à un défunt d’agir sur les vivants en faisant tomber, comme du ciel, des lettres faussement révélatrices. Heidegger était-il lecteur de Maurice Leblanc ? La livraison des Cahiers noirs suit le même scénario. Et nous n’en avons pas fini avec leurs messages d’outre-tombe. À peine les deux volumes couvrant les années 1931-1939 sont-ils devenus accessibles en français qu’un nouveau apparaît, le centième de l’édition intégrale allemande programmée par Heidegger lui-même ; deux autres encore suivront.

Ces pages que lâche sur nous la machinerie bien huilée de la Gesamtausgabe, comment les lire ?Et avons-nous commencé de le faire ? Que reste-t-il à dire après tant d’épisodes de l’« affaire » Heidegger, tant de discussions et de mises au point concernant les affinités du philosophe et de sa philosophie avec les thèmes antisémites et l’idéologie national-socialiste ?





Alain DE LIBERA : L’Ad-venant du Dernier dieu : Heidegger à la fin de l’envoi



Georges DIDI-HUBERMAN : Émouvoir la Bastille, et la disperser



Thierry HOQUET : L’œil de Méduse



Marc LEBIEZ : Ce que les Anciens entendaient par philosophia



Jean-Claude PINSON : Après Mallarmé



Marielle MACÉ : Being green

