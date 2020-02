Référence bibliographique : Critique n° 872-873 : "L'Inde : colossale et capitale", Minuit, 2020. EAN13 : 9782707346117.

L'Inde apparaît aujourd'hui, à tous égards, comme un pays capital.

Par son poids démographique, son développement économique et la situation géostratégique du subcontinent, cela va sans dire. Mais surtout parce que l'Inde est le lieu où se posent avec une violente acuité la plupart des problèmes de l'heure —depuis les formes les plus agressives du retour du religieux jusqu'à l'extrême difficulté d'une conversion écologique des pays émergents, en passant par les richesses et tensions d'un multiculturalisme et plurilinguisme exacerbés, sans oublier les complexités d'une longue sortie du colonialisme qui s'est accompagnée d'une partition traumatisante.

Comment parler de l'Inde et surtout comment en parler au singulier ? Il ne s'agit pas de ressusciter le pluriel européen des premiers contacts, puis de la colonisation : celui des Indes galantes et de la Compagnie des Indes orientales. Mais l'Inde au singulier de la Constitution indienne ne doit pas nous plus faire écran à la réalité multiple, feuilletée plutôt que bigarrée, qui fait la richesse et souvent aussi le tourment de l'Inde contemporaine.

Ce pays capital a bien plus d'une capitale. Telle est l'idée directrice de ce numéro, qui ambitionne de montrer l'Inde d'aujourd'hui à travers le prisme de ces villes qui, tour à tour, furent, et souvent demeurent, et parfois redeviennent des villes capitales : capitales religieuses, capitales d'empires défunts, capitales culturelles, cinématographiques, technologiques, financières ou pédagogiques.

Ce numéro de Critique a été conçu à New Delhi. Il s'est construit, mois après mois, par de multiples échanges avec nos partenaires indiens, les philosophes Divya Dwivedi et Shaj Mohan. Il fait la part belle aux contributions venues d'Inde même, tout en accueillant des textes de plusieurs des meilleurs spécialistes français et occidentaux.

En cette période cruciale pour le destin de ce pays, Critique voudrait rediriger vers l'Inde un regard français souvent distrait ou indifférent. Rien de plus important que ce qui arrive à l'Inde ces temps-ci. Faire l'histoire longue des capitales réelles ou symboliques de l'Inde, c'est aussi engager une certaine idée de l'Inde au présent, contre les manipulations et distorsions, historiques et idéologiques, qui sont le lot de l'Inde contemporaine - et non de l'Inde seulement.





Sommaire





Présentation



Divya DWIVEDI : Megalopolis India



ENTRETIEN



Arundhati ROY : L’esprit de sédition est un devoir

Entretien traduit par Irène MARGIT.



Anand TELTUMBDE : L’Inde, capitale Nagpur ?



Christophe JAFFRELOT et Sharik LALIWALA : Les paradoxes de la ghettoïsation en Inde. Le cas de Juhapura



Chandan GOWDA : Bengalore, moderne et mélancolique



J. REGHU : Thiruvananthapuram, capitale du Kerala ou ville-temple des vaches et des brahmanes ?



Alok RAI : Allahabad, c’est-à-dire Prayagraj.

Une politique d’effacement



ENTRETIEN



Romila THAPAR : « C’est dans les villes indiennes que la ghettoïsation est le plus strictement observée »

Entretien traduit par Françoise BALIBAR.



Vidya RAO : Hyderabad, une capitale musicale dans une « zone de fracture »



Roland LARDINOIS : Kota coaching



Vanessa CARU : L’État et le marché. La fabrique du bâti à Bombay, 1840-1940



Rachel DWYER : Bombay-Mumbai. Une ville mélodramatique



Sreemoyee BANERJEE : Tagore, Ghatak, Ray. Calcutta, capitale de toutes les enfances



Mélanie PAVY : Omega, la dernière



ENTRETIEN



Sanjay SUBRAHMANYAM : Le palimpseste des grandes villes indiennes

Entretien réalisé par Claude MARKOVITS.