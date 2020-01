Critique n° 871 : "Adorno : suites françaises"

Minuit 2020

96 pages

ISBN : 9782707346094

12.00 €



Le cinquantenaire de la mort d’Adorno, disparu le 6 août 1969, autorise un nouveau regard sur sa réception française. Au-delà des labels commodes (« École de Francfort », « Théorie critique »…), l’effervescence éditoriale observée depuis quelques années atteste qu’Adorno est enfin lu. Son œuvre a traversé l’« âge des extrêmes », dont elle a livré le diagnostic aigu. Ses dimensions multiples – philosophique, politique, sociale, esthétique – suscitent aujourd’hui une attention inédite et de nouvelles alliances d’intérêts. Ce « champ de forces » est à la mesure de la complexité du monde contemporain. En témoignent ici les lectures de Jacques-Olivier Bégot, Jean Daive, Daniel Payot et Martin Rueff, ainsi qu’un entretien entre Sylwia Chrostowska et Alexander Kluge. À cet ensemble coordonné par Michèle Cohen-Halimi fait écho un texte d’Andrés Goldberg sur Walter Benjamin.



Sommaire



Michèle COHEN-HALIMI : Les lectures ne restent pas comme elles sont



Jean DAIVE : Droit de travers



Jacques-Olivier BÉGOT : Adorno épistolier



Daniel PAYOT : Adorno enfin lu ?





ENTRETIEN



Alexander KLUGE : « Alors il s’est tourné vers moi »



Martin RUEFF : 706 allumettes de sûreté



Andrés GOLDBERG : Une critique des critiques



Tables de matière : Année 2019

Voir le site de l'éditeur…

Lire sur Cairn…