Le débat sur la « méritocratie » fait rage. Il vient d’être relancé aux États-Unis par La Tyrannie du mérite, le dernier livre de Michael Sandel, philosophe que son cours en ligne sur la justice a rendu mondialement célèbre. En France, une salve d’essais historiques et sociologiques a remis cette dispute au cœur de l’actualité intellectuelle, politique... et électorale.

De La République de Platon au plus récent rapport du Bureau international du Travail, notre dossier décrit l’éternel retour de cette « querelle du mérite » : pour l’éclairer et aussi pour ébranler les fausses évidences attachées au mot méritocratie. Ce que fait notamment Jack Lang, dans l’entretien qu’il nous a accordé, avec un réjouissant franc-parler.

Sommaire :



Pedro CORDOBA : L’école et les antinomies du mérite



François DUBET : Faut-il se débarrasser du mérité ?



Jean-Pierre TERRAIL : Le mérite mérite-t-il considération ?



Paul-André ROSENTAL : La méritocratie prise en tenailles. De deux hantises contradictoires de la société française





ENTRETIEN



Jack LANG : « La méritocratie, ça m’emmerde, mais ça me passionne aussi »



*



Jean-Loup BOURGET : Hogarth à la mode. Brexit ou wokisme ?



Jim GABARET : Les normes du réel. À propos de Markus Gabriel



NOTE



Pierre FRANTZ : François Roulet. Portrait d’un inconnu