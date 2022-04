Jean-Benoît Puech occupe une place singulière dans la littérature française contemporaine. Depuis quatre décennies, il promène de fervents lecteurs sur une mappemonde de carton-pâte ou dans son « jardin de la France » entre Auvergne et Val de Loire.

Ou si ce n’est lui, c’est donc son double. Car le plus souvent, c’est sous d’autres noms que le sien – Benjamin Jordane, Clément Coupèges – qu’il nous introduit dans son intimité. Comment s’en étonner de la part d’un romancier qui soutint naguère une thèse sur l'auteur « supposé » et dont le premier opus, en 1979, recensait les œuvres inexistantes d’écrivains imaginaires ?

La récente parution de La Préparation du mariage est une bonne occasion de découvrir ou revisiter cette œuvre intempestive. Avec ici pour guides Charles Coustille, Dominique Rabaté et Alix Tubman-Mary ; et avec l’aide de Jean-Benoît Puech en personne.



Sommaire :



Charles COUSTILLE : La vieille France contemporaine



Alix TUBMAN-MARY : Grands jeux. De La Bibliothèque d’un amateur à La Préparation du mariage



Dominique RABATÉ : L’adieu au roman ?



Jean-Benoît PUECH : De bons sentiments





ENTRETIEN



Jean-Benoît PUECH : « Dans la vie réelle, une autre forme de fiction est à l’œuvre »



*



Julian JACKSON : Vichy. D’un mythe l’autre



Marc LEBIEZ : Le paradoxe de l’égalité



Judith LYON-CAEN : Fugue en Z. Ego-histoire, histoire, littérature