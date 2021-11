Une histoire mondiale du Musée qui commence, non à la Révolution française, mais à la lointaine époque des « trésors ». Une histoire universelle des ruines qui remonte jusqu’aux temps égyptiens ou babyloniens, et déploie son enquête sur tous les continents. Une quête savante et stimulante des représentations des choses par l’art, du Paléolithique à nos jours, bien avant l’âge de la « nature morte »... Les travaux de Krzysztof Pomian, d’Alain Schnapp, de Laurence Bertrand Dorléac, ébranlent l'histoire de l’art telle que nous la connaissions. Prodromes d’une révolution épistémologique ? Premières pierres d’une « longue histoire de l’art » qui se construit sous nos yeux ? C’est ce que suggère le dossier conçu et rassemblé pour Critique par Anne Lafont.

Sommaire :

Rémi Labrusse : Le musée. Douceur et désastre



Cléo Carastro : Récits de ruines, ou la parole contre le marbre



Thierry Bonnot : De la représentation des « choses viles »



Entretien



Laurence Bertrand Dorléac : « Filer la tapisserie de l’histoire »



*



Irina Okuneva : Union post-soviétique. Trois livres d’images



Michel Murat : Le legs de Gracq



Nicolas Bareït : Rappel de Poirot



Lanwenn Huon : « Un chagrin habitable ». Une poésie du ratage amoureux



NOTE



Marc Cerisuelo : Le tranchant de la mélancolie

