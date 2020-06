Coup de Théâtre, 33, 2019

"Traductions et adaptations des classiques sur la scène anglophone contemporaine",

Sous la direction de Marie Nadia Karsky et Agathe Torti Alcayaga

EAN13 : 9782955191156.

Sommaire

Avant-propos : Susan Blattès

Introduction : Marie Nadia Karsky et Agathe Torti Alcayaga

I – Rythme dramatique et transpositions culturelles

Estelle Rivier-Arnaud : New Misanthropes : How Molière is still inspiring Anglophone Theatre-Making

Isabelle Génin, Marie Nadia Karsky et Bruno Poncharal : Déployer les virtualités d’un classique : The Misanthrope de Tony Harrison

Jessica Stephens : Traduire la clarté obscure : une étude d’Andromaque

Cécile Marshall : Tony Harrison’s Oresteia : from Aeschilus to Egil and Scargill

II – Recontextualisations politiques et éthiques

Claire Hélie : Dialectisations de Médée

Hélène Schwitzer-Borgiallo : Molora de Yaël Farber: une adaptation du mythe d’Électre pour traduire l’ère de la transition dans l’Afrique du Sud post-apartheid

Salomé Paul : Les Troubles, tragédies sophocléennes d’Ulster

Samuel Tranor et Jess Phillips : From Chorus to Counterpoint: Carnivalesque Feminist Choreography in a “Rebel Makeover” of Aristophanes’ Ecclesiazusae

III – Le point de vue des traductrices et traducteurs

Maya Slater : Molière’s Le Misanthrope and Martin Crimp’s The Misanthrope: A Translator’s View

Marianne Drugeon et Xavier Giudicelli : The Invention of Love de Tom Stoppard: (re)traduire les classiques

David Johnston et Yangyang Long : Translating the Dead: Solidarity and the Afterlife: An interview with David Johnston

IV – Surtitrer pour le théatre

Coline Viche, Justine Flayavan, Simon Bertrand: Une expérience de surtitrage

Kelly Rivière : An Irish Story / Une histoire irlandaise

An Irish Story / Une histoire irlandaise, extraits surtitrés