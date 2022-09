Correspondance Georges Poulet-Jean-Pierre Richard. 1949-1984,

éd. par Stéphanie Cudré Mauroux et Marta Sábado Novau,

Genève, Slatkine, 2022.

La correspondance Georges Poulet – Jean-Pierre Richard se déploie sur près

de quarante ans. Bien plus que le seul témoignage d’une vive amitié

intellectuelle, ces échanges racontent aussi une période clé de l’histoire

littéraire en France, celle de la « nouvelle critique ». Ils constituent en outre un

point de vue privilégié et nouveau pour la connaissance des œuvres de Poulet

et Richard.

Le souhait de voir publier ces lettres remonte à 1981 lors de la parution de la

correspondance entre Georges Poulet et Marcel Raymond. Poulet relit alors dans

un même élan les lettres de son ami Jean-Pierre Richard, et les trouve

magnifiques : « elles sont, lui écrit-il, non seulement dans leur rapport avec leur

destinataire, mais en elles-mêmes, d’une richesse exceptionnelle. Elles vous font

honneur, elles vous révèlent, et c’est à mes yeux, le motif essentiel de les

publier. » Dans la lettre suivante, Georges Poulet exprime le désir « si ingénu ou

déraisonnable » puisse-t-il sembler, « que dans un avenir mal déterminé, en

quelque niche des histoires littéraires, réservée peut-être au développement et

aux aléas de la “critique” dans la seconde moitié du XXe siècle, il nous soit alloué

(près de quelques amis que nous n’avons même pas besoin de nommer) des

places très voisines l’une de l’autre, où, en partie, grâce au témoignage de ces

lettres, alors publiées, apparaîtrait plus évidemment ce qui nous unit. » Ce vœu

est désormais exaucé.