Coronameron. A Diary of the Covid year

La situation mondiale créée par le Coronavirus paraît inédite par son ampleur. Cependant, de nombreuses situations comparables, fictives ou non, ont jadis été décrites, dans des œuvres littéraires, picturales ou filmiques. En 1353 paraît le Décaméron, dans lequel Boccace raconte comment un groupe d’individus se réunit à la campagne pour se protéger de la peste noire, qui sévit alors à Florence. Pour occuper le temps qu’ils ont à passer ensemble, ils se racontent tour à tour des histoires.

En tant que lecteurs et médiateurs de culture, il nous a en effet semblé opportun de réagir en lecteurs et en médiateurs de culture. Nous devons rester confiner chez nous ? Réagissons en lecteur et lisons, cherchons, découvrons et faisons partager nos découvertes. Cela nous semble la meilleure manière de rester groupés, en dépit de la nécessaire distance sociale, et de regarder la réalité en face tout en de donnant une certaine distance, critique notamment, par rapport à la situation que nous vivons en ce début d’année 2020.

Cherchant à créer un espace d’échanges analogue à celui qui réunit les personnages de Boccace, ce blog initié par l'Université de Louvain (KU Leuven) rassemble des présentations et des réflexions au sujet de livres, d’images, de films ou de documents qui mettent en scène des épidémies et leurs implications.