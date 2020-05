Référence bibliographique : Cornelia Ruhe, La mémoire des conflits dans la fiction française contemporaine, , collection "Francopolyphonies, vol. 29", 2020. EAN13 : 9789004429024.

La littérature française contemporaine porte un vif intérêt au déchiffrement de la guerre sous la paix, à l’histoire des conflits sanglants du XXe siècle et de leurs séquelles pour la vie civile. Elle dépasse la vue partielle de l’histoire nationale et rétablit le lien rompu avec celle de la période coloniale. Les protagonistes des textes de Maurice Attia, de Mathias Énard, de Jérôme Ferrari, de Laurent Gaudé, d’Alexis Jenni, de Laurent Mauvignier et de Wajdi Mouawad sont bien souvent des vétérans, des revenants qui tardent à vraiment ‘revenir’ de la guerre. La monographie cherche à explorer les modalités narratives qui permettent aux auteurs d’adresser les traumatismes et d’entamer le travail de mémoire.

La continuité de la violence

Pages: 1–32



Faire écran à la Guerre d’Algérie : Alain Resnais et Laurent Mauvignier

Pages: 33–57



Bleu, blanc, noir : La trilogie policière de Maurice Attia (2006-2009)

Pages: 58–73



En perpétuel état de guerre : Zone (2008) de Mathias Énard

Pages: 74–106



La lâcheté, l’obscène et le sacré : Représenter et transmettre la violence chez Jérôme Ferrari

Pages: 107–143



Lisser la surface : L’Art français de la guerre (2011) d’Alexis Jenni

Pages: 144–170



Palimpsestes et intertextes : Julie Delpy, Jérôme Ferrari et Laurent Gaudé aux prises avec Francis Ford Coppola

Pages: 171–196



La mécanique du sang : Nœuds de mémoire dans Forêts et Anima de Wajdi Mouawad

Pages: 197–230



Coda : « Plus de profondeur »

Pages: 231–235