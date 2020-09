Référence bibliographique : Corinne Grenouillet et Anthony Mangeon (dir.), Mémoires de l'événement, , 2020.

Mémoires de l'événement. Constructions littéraires des faits historiques (xixe-xxie siècle)

dir. Corinne Grenouillet et Anthony Mangeon

« Un événement n'est pas ce qu'on peut voir ou savoir de lui, mais ce qu’il devient ». Comme le suggérait Michel de Certeau dans La Prise de parole, les événements historiques sont de plus en plus souvent abordés à partir de leurs traces mémorielles, qui contribuent à construire et déconstruire leurs interprétations.

Ce livre étudie la manière dont les œuvres littéraires et cinématographiques enregistrent, transposent et transmettent des événements historiques en privilégiant avant tout la fiction. Les contributions réunies dans ce volume portent majoritairement sur les littératures française et francophone des xixe, xxe et xxie siècles, et traitent d’événements historiques comme les révolutions politiques, les répressions coloniales, les crimes contre l’humanité (traite, génocide) et les luttes sociales contemporaines.

Préliminaires du volume

Corinne Grenouillet et Anthony Mangeon

Introduction

Un livre, un/des événement(s)

Xavier Bourdenet

Fixer la trace ? L’événement « 1830 » dans Le Rouge et le Noir

Roselyne Waller

Le Roman inachevé (Aragon) ou la romance de l’événement

Sylvie Servoise

Le Guépard ou la révolution n’a pas eu lieu

Tal Sela

Les Bouts de bois de Dieu (1960) d’Ousmane Sembène : de l’événement historique à sa dimension argumentative

L’événement au miroir d’un corpus

Patricia Principalli

La mémoire de l’événement dans les fictions historiques de jeunesse

Sabrina Parent

Événement et littérature (et histoire)

Catherine Brun

Histoire, ignorances, résurgences, oublis : quel(s) savoir(s) pour quelle(s) mémoire(s) de la guerre d’Algérie ?

Rocío Munguía Aguilar

Configurations mémorielles de la traite et de l’esclavage dans la littérature antillaise contemporaine : (ré)écrire l’événement au féminin

Corinne Grenouillet

Mémoire de l’événement ouvrier : témoignages et romans français de la désindustrialisation au xxie siècle

Transmission littéraire et artistique

Virginie Brinker

La transmission littéraire face à la médiatisation du génocide des Tutsi au Rwanda

Ninon Chavoz

L’homme au casque de verre : perspectives de l’afronaute dans la littérature et les arts

