Contes, mythes, légendes et fables d'Afrique et d'ailleurs. Analyse comparée,

Sapere Aude, collection "Narrativa", 2019.

EAN13 : 9788418168017.

Contes, mythes, légendes et fables d'Afrique et d'ailleurs. Analyse comparée réunit des contributions de différents spécialistes des littératures africaines visant à rapprocher les traditions de divers peuples dAfrique et dautres continents et à mettre en relation des productions littéraires, afin de jeter des ponts entre des territoires si éloignés. Des africanistes de lAfrique subsaharienne, maghrébins et espagnols abordent plusieurs genres qui jouent un rôle majeur dans les sociétés orales et dont le but est de distraire mais surtout déduquer et de transmettre les principales valeurs de la communauté de génération en génération.

Sommaire :

PRÓLOGO | 9 PROLOGUE | 13 Le conte africain et le conte français : Dialogue interculturel ou spécificités exclusives ? Les exemples de « La cuiller sale » de Birago Diop et de « Cendrillon » de Charles Perrault | 17 El Hadji Abdoulaye Sall, Université Cheikh Anta Diop de Dakar Peau dâne : une figure de la femme animale, de lEurope au Sahel | 30 Gaëlle Le Guern-Camara, CERILAC Lécosystème forestier dans le conte allemand et camerounais : lexemple de Das Waldhaus des frères Grimm et La hache des chimpanzés de Séverin Cécile Abega | 47 Bernard Lemofouet, École normale supérieure de Bertoua Análisis comparatista del cuento afroecuatoriano y el cuento fang: el caso de El cuervo, los palomos y la garza y La mudez del perro | 63 Wilfried Mvondo, Escuela Normal Superior, Universidad de Yaundé 1 Funciones de los personajes en Mamenying! (¡Cosas de la vida!) de Inongo-Vi-Makomè y La huérfana y otros cuentos de Mbol Nang | 79 Monique Nomo Ngamba - Huguette Koundi Aye École Normale Supérieure de Yaoundé Lévolution du contage dans la culture peule | 92 Amadou Oury Diallo, Université Assane Seck Ziguinchor (Sénégal) Le didactisme pédagogique dans Koumen dAmadou Hampâté Bâ, un conte initiatique des pasteurs peuls | 109 Alphousseyni Diatta, Lycée de Salémata De la région de Québec à la Nouvelle-Calédonie et au Cameroun : quelle(s) esthétique(s) de loralité ? | 117 Marie-Rose Abomo-Maurin, Université de Yaoundé 1 Cameroun Le rapport esthétique et harmonieux entre les attributs surnaturels épiques et les éléments des croyances animistes des sociétés africaines : une autopsie de Soundjata ou lépopée mandingue et Emperor Shaka The Great : A Zulu Epic | 136 Josue Bosange Nkaongami, Université Chrétienne de Kinshasa Si les mythes berbères métaient contés | 152 Chahrazed Ouahab, Université de Sidi Bel Abbes Algérie Ethnoscape et oralité : de lécriture de la subversion à lexpression identitaire dans Les Naufragés de lintelligence de Jean Marie Adiaffi et Petroleum de Bessora | 161 Ange Nicole Gnabah Dakouri, Université Félix Houphouët Boigny El texto oral y las manifestaciones de los valores secundarios del imperfecto de indicativo: un estudio enfocado a la enseñanza-aprendizaje del EL2/LE | 179 Valery Youmbi, Universidad Rovira i Virgili Griottes, juglaresas y artistas andalusíes: formación y actividades | 193 Vicente Enrique Montes Nogales, Universidad de Oviedo Más que escritor, siempre me he considerado cuentista. Entrevista al escritor camerunés Inongo Vi-Makomè | 214 Harman Kamwa Kenmogne - Rodolphe Kuate Wafo Université de Yaoundé I