Contemporary French & Francophone Studies, 24, 4, 2020 : "Writing Terrorism" (Roger Célestin, Éliane DalMolin & Catherine Brun, dir.)
- 2020
- ISSN: 1740-9292
- Numéro : 24
- Date de publication : 10 Novembre 2021
Editors’ Introduction
Articles
LA PHILOSOPHIE À L’EPREUVE DU TERRORISME. UNE LECTURE CROISEE DE HABERMAS ET DERRIDA
Marc Crépon
« NE RIEN NÉGLIGER DE CE QUI FAIT NOTRE VIE »
Laurent Mauvignier
SURVIVRE : L’AVANT ET L’APRÈS 13 NOVEMBRE 2015
Olivier Penot-Lacassagne
LA VICTIME ET LE RHAPSODE: VERS UNE POÉTIQUE DE LA SUTURE. SUR PHILIPPE LANÇON ET ERWAN LARHER
Catherine Brun
PARATOPIE DE L’ÉCRIVAIN MIRACULE : ERWAN LARHER EN QUÊTE DU KAIROS
Aline Marchand
DJIHADISME ET MAÏEUTIQUE. LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE MAGHRÉBINE FACE AU 13 NOVEMBRE
Tristan Leperlier
L’ÉCOLE POST 13 NOVEMBRE AU PRISME DE LA LITTERATURE DE JEUNESSE
Lisa Romain and Marie Sorel
« QUAND NOVEMBRE ALLUME SES BOUGIES » … « LE MONDE CHANTE ENCORE »
Cécile Prévost-Thomas
LE 13 NOVEMBRE 2015 EN BANDE DESSINÉE : TRAUMATISME ET RECONNAISSANCE SOCIALE
Cynthia Laborde
« EN METTANT DES MOTS SUR VOS MAUX, VOUS P(E)ANSEZ LES NOTRES ». LECTURES MÉMORIELLES ET THÉRAPEUTIQUES DE LA LITTÉRATURE DE TÉMOIGNAGE
Cécile Rabot
EPHEMERAL SHRINES: FOUR ANGLES FOR STUDYING THE ARCHIVES OF THE PARIS BOMBINGS
Elara Bertho, Xavier Garnier, Aline Marchand, and Martin Mégevand
LES ATTENTATS ET LA FICTION. À PROPOS DE VERNON SUBUTEX 3 DE VIRGINIE DESPENTES
Cécile Chatelet
Interview
DANS LA DÉCHIRURE. ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LANÇON
Églantine Colon and Philippe Lançon