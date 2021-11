Editors’ Introduction

Articles

LA PHILOSOPHIE À L’EPREUVE DU TERRORISME. UNE LECTURE CROISEE DE HABERMAS ET DERRIDA

Marc Crépon

« NE RIEN NÉGLIGER DE CE QUI FAIT NOTRE VIE »

Laurent Mauvignier

SURVIVRE : L’AVANT ET L’APRÈS 13 NOVEMBRE 2015

Olivier Penot-Lacassagne

LA VICTIME ET LE RHAPSODE: VERS UNE POÉTIQUE DE LA SUTURE. SUR PHILIPPE LANÇON ET ERWAN LARHER

Catherine Brun

PARATOPIE DE L’ÉCRIVAIN MIRACULE : ERWAN LARHER EN QUÊTE DU KAIROS

Aline Marchand

DJIHADISME ET MAÏEUTIQUE. LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE MAGHRÉBINE FACE AU 13 NOVEMBRE

Tristan Leperlier

L’ÉCOLE POST 13 NOVEMBRE AU PRISME DE LA LITTERATURE DE JEUNESSE

Lisa Romain and Marie Sorel

« QUAND NOVEMBRE ALLUME SES BOUGIES » … « LE MONDE CHANTE ENCORE »

Cécile Prévost-Thomas

LE 13 NOVEMBRE 2015 EN BANDE DESSINÉE : TRAUMATISME ET RECONNAISSANCE SOCIALE

Cynthia Laborde

« EN METTANT DES MOTS SUR VOS MAUX, VOUS P(E)ANSEZ LES NOTRES ». LECTURES MÉMORIELLES ET THÉRAPEUTIQUES DE LA LITTÉRATURE DE TÉMOIGNAGE

Cécile Rabot

EPHEMERAL SHRINES: FOUR ANGLES FOR STUDYING THE ARCHIVES OF THE PARIS BOMBINGS

Elara Bertho, Xavier Garnier, Aline Marchand, and Martin Mégevand

LES ATTENTATS ET LA FICTION. À PROPOS DE VERNON SUBUTEX 3 DE VIRGINIE DESPENTES

Cécile Chatelet

Interview

DANS LA DÉCHIRURE. ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LANÇON

Églantine Colon and Philippe Lançon