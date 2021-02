Complexe de l'ironiste. De Quincey à l'oeuvre

Céline Lochot

UGA ÉDITIONS, collection "Esthétique et représentation : monde anglophone (XVIIIe-XIXe siècle)", 2021

EAN13 : 9782377472314

337 p.

30,00 €

PRÉSENTATION

Thomas De Quincey est connu pour deux textes qui n’ont, en apparence, rien en commun : les Confessions d’un mangeur d’opium anglais, clé de voûte d’un récit autobiographique morcelé, ont longtemps été lues comme l’œuvre d’un romantique mineur, dans l’ombre du poète William Wordsworth ; tandis que « L’assassinat, considéré comme l’un des Beaux-Arts » cultive la provocation et la fantaisie. Les deux cependant expriment toutes les nuances de l’ironie : De Quincey se confronte aux grands auteurs et proclame son statut d’écrivain mineur pour mieux le dépasser. Rassembler dans un même regard ces deux textes nous permet de rétablir la cohérence d’une œuvre complexe et contradictoire, mais finalement unie, encore et toujours, autour du portrait de l’Anglais mangeur d’opium. Céline Lochot présente ici De Quincey comme mêlant l’ironie dans une démarche de séduction et de définition de soi dans le romantisme. Cette mise en contexte romantique de l’ironie, a priori plutôt paradoxale, enrichit considérablement le propos et souligne la modernité de De Quincey

SOMMAIRE

Avant-propos

Sources et traduction

Abréviations

Introduction

De quelques notions insaisissables pour un auteur qui ne l’est pas moins

Première partie

L’ironie comme outil de confrontation au monde

Chapitre 1

Crise identitaire et culturelle au tournant du XIXe siècle, un contexte propice à l’ironie

Chapitre 2

La confrontation ironique, s’affirmer pour se (re)construire

Chapitre 3

Le contrat de lecture

Chapitre 4

L’abandon de la légèreté ?

Deuxième partie

Le successeur de Wordsworth

Chapitre 5

Les vertus créatives de la parodie, ou la naissance d’un auteur

Chapitre 6

Un Romantique déchu

Chapitre 7

La création, entre gloire et cauchemar

Chapitre 8

Le déplacement de l’ironie dans « On Murder, Considered as One of the Fine Arts »

Troisième partie

Les instabilités postromantiques de De Quincey

Chapitre 9

Poétique de l’autobiographie

Chapitre 10

Ambivalences de l’auteur

Chapitre 11

Ambivalences de la modernité

Conclusion

Index

Index des œuvres de De Quincey