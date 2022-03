Après un manuel d'Exercices de théorie littéraire aussi salutaire que désopilant (Presses de la Sorbonne nouvelle), Florian Pennanech et Sophie Rabau, les Brett Sinclair et Daniel Wilde de la théorie littéraire, viennent relever un nouveau défi dans Mission : Comédie, ou Comment se sortir d'un tragédie en moins de 24 heures (Les Belles Lettres). Comme dans Amicalement vôtre (The Persuaders), ils sont deux, ils se détestent, ils sont profs, et ensemble, ils ont vingt-quatre heures pour changer quatre tragédies en comédies, à l'appel du directeur d’une scène nationale contraint par les nouvelles directives du Ministère de la culture. Quand la programmation ne compte que des tragédies, comment offrir aux masses l’indispensable divertissement auquel elles aspirent légitimement dans le sombre contexte que traverse le pays ? Les deux enseignants-chercheurs, l’un spécialiste de comédie et l’autre de tragédie, vont le tirer de ce mauvais pas, en transformant par d'efficaces variantes, et en vingt-quatre heures chrono, Œdipe-Roi, Roméo et Juliette ou Andromaque en comédies. Fabula vous invite à découvrir les premières pages de cet essai…

—

Sophie Rabau, qui était naguère parvenue à changer Carmen (Anacharsis), vit désormais dans l'intimité de sa plus illustre interprète, avec un premier roman qui inaugure la collection "Les Audacieuses" des éditions Les Pérégrines, elle veut Embrasser Maria : à quatre-vingt-quinze ans, alors qu’elle vit toujours dans l’ancien appartement de Maria Callas avenue Georges Mandel, à Paris, la plus vieille amie de la diva, prénommée Sophia, confie ses souvenirs à un mystérieux musicien qui veut en savoir plus sur la cantatrice. Sophie Rabau se glisse dans les interstices de l’histoire pour nous conter ce qu’a peut-être été la vraie vie de la Callas : un opéra qu’elle a elle-même mis en scène.