Ils sont deux. Ils sont profs. Ils se détestent. Ensemble, ils ont 24 heures pour changer quatre tragédies en comédies.



Marc-François Ventura, directeur imaginaire d’une scène nationale, doit suivre les dernières directives, urgentes, du ministère de la culture : ouvrir pour offrir aux masses l’indispensable divertissement auquel elles aspirent légitimement dans le sombre contexte que traverse le pays. Hélas, il est trop tard pour changer la programmation déjà prévue la saison précédente et qui ne compte que des tragédies.

En dernier recours, il s’adresse à deux enseignants-chercheurs, l’un spécialiste de comédie et l’autre de tragédie, qui naturellement se détestent, pour le tirer de ce mauvais pas. Ils ont 24 heures, et un gros chèque, pour transformer Œdipe-Roi, Roméo et Juliette ou Andromaque en comédies.

Quels sont nos classiques et peuvent-ils être chamboulés ? Qu’est-ce qu’une tragédie ? Comment faire rire ? Les réponses dans cet essai vif et surprenant aux allures de roman.

*

Florian Pennanech enseigne la littérature en classes préparatoires et à l’Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle. Il a écrit plusieurs ouvrages pédagogiques et éditions de textes classiques et a récemment publié une Poétique de la critique littéraire (2019).

Sophie Rabau, maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle, est l’auteur de textes littéraires parus notamment dans les revues Vacarmes et Délibéré. Parmi ses publications les plus récentes, B. comme Homère (2016), Carmen pour changer (2018) et L’Art d’assaisonner les textes (2020).

Ensemble, ils ont co-écrit des Exercices de théorie littéraire (2016).

*

Table des matières

Lever de rideau



Acte I. Exposition

H – 24. Où l’on relit ses classiques

H – 23. Où l’on remise ses classiques

H – 22 h 05. Où l’on précise un point



Acte II. Fatalité

H – 22. Où les œuvres tragiques semblent aimer être des œuvres tragiques

H – 21. Où les critiques de tragédie semblent aimer être des critiques tragiques



Acte III. Catastrophe

H – 20. Où l’on se demande ce qu’est vraiment que la tragédie

H – 19. Où l’on découvre la tragédisation

H – 18. Où l’on voit que tout est tragédisable



Acte IV. Péripétie

H – 17. Où l’on écoute les bons personnages

H – 16. Où l’on va au théâtre

H – 15. Où l’on fait de l’espionnage industriel au café de Flore

H – 14. Où l’on se rend en très grande bibliothèque

H – 13, 12, 11, 10, 9, 8. Où l’on goûte un sommeil réparateur

H – 7. Où, s’éveillant, l’on voit que quand on cherche on trouve



Acte V. Dénouement

H – 6. Où un deus ex machina tente d’intervenir

H – 5. Où l’on retient la leçon de Zerbinette

H – 4. Où l’on suit la méthode d’Obéron

H – 3. Où l’on met en œuvre la technique de Lipský

H – 2. Où l’on applique le théorème de Rosaline

H – 1. Où l’on obéit au principe d’Alcandre

H 0. Dévoilement de la saison



Six mois plus tard…