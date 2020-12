Universidad Complutense de Madrid

Coloquio Internacional Virtual

"¿Era yo el que regresaba? Poéticas del regreso en la literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI"

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología.

24 y 25 de junio de 2021

Sabemos, desde el comienzo de los tiempos, que el regreso es imposible. Bien sea porque los lugares nunca esperan por nadie, bien porque aquel que regresa ya no es el mismo, la idea de volver se antoja una fascinante quimera, seductora como un hechizo pero al fin y al cabo irrealizable. Desde los aforismos de Heráclito hasta la trompeta sollozante de Chet Baker (“You can’t go home again”), sabemos que no podemos bañarnos en los mismos ríos ni volver a las mismas casas. En la índole ilusoria del regreso, que no se nos escapa, en la promesa falaz que no llegamos a creer, radica precisamente su principal poder de atracción.

A modo orientativo, se proponen los siguientes interrogantes como líneas para la investigación:

1. ¿Cuál es la verdadera importancia del regreso en la literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI?

2. ¿Cómo se vincula la tematización del regreso en la literatura contemporánea con los patrones narrativos clásicos?

3. ¿Qué autores están especialmente inclinados a las poéticas del regreso? ¿En qué sentido el examen del topos del regreso permite iluminar la lectura de un determinado autor?

4. ¿Qué conclusiones específicas pueden extraerse del análisis comparado de los distintos regresos?

5. ¿Cómo establecer una tipología de regresos: viajes, exilios, migraciones, visitas forzadas, reencuentros con familiares o amigos, etcétera?

6. ¿De qué manera se enuncia la imposibilidad del regreso? ¿Cómo se habla del regreso a los lugares nunca visitados?

7. ¿Qué papel concreto juegan las escritoras, frente a un relato hegemónico en el que la mayoría de los que viajan y regresan son hombres, en relación con las poéticas del regreso?

8. ¿Qué representa la idea del regreso como establecimiento simbólico de un lugar posible para la construcción de la identidad en las literaturas de la diáspora?

9. ¿En qué sentido pueden ser leídos los regresos a la lengua de aquellos escritores que abandonan o buscan la lengua materna?

10. ¿De qué modo se articula el regreso en términos políticos en relación con los conceptos de triunfo o derrota?

*

Las propuestas de comunicación serán enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: poeticasdelregreso@gmail.com.

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 28 de febrero de 2021.

Se deben incluir, en un mismo archivo, los siguientes datos:

Nombre y apellidos

Filiación académica

Dirección de correo electrónico

Título y resumen (máximo 500 palabras)

Nota biobibliográfica (200 palabras).