Colloque "S'évader au Moyen Âge: entre appropriations contemporaines et imaginaires de l'histoire médiévale"

Le colloque pluridisciplinaire "S'évader au Moyen Âge: entre appropriations contemporaines et imaginaires de l'histoire médiévale", organisé par Audrey Tuaillon Demésy et Justine Breton, se déroulera à Autun les 7 et 8 octobre 2021, sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO.

Le pass sanitaire sera demandé.

Programme

jeudi 7 octobre 2021

9h30: Accueil des participants

10h00 : Mots de bienvenue et introduction du colloque - Renaud Baujot-Julien, Justine Breton et Audrey Tuaillon Demésy

Session 1 - Représenter le Moyen Âge

10h30 : Médiations ludiques et réceptions médiévalistes : comment s’évader au XIIIe siècle au musée des bastides de Monflanquin ? - Patrick Fraysse (PU, Université de Toulouse) et Muriel Molinier (post-doctorante, Université de Toulouse)

11h : Échappatoires linguistique et mystique à travers l'appropriation celtique : signe et sénéfiance des langues et motifs celtiques dans The Witcher - Manon Metzger (Doctorante, Université d’Ulster)

11h30 : Questions/discussions

12h : Pause déjeuner

Session 2 – Investir l’imaginaire médiéval à travers la littérature

13h30 : Du désir de décorum castral au fantasme de domination féodale : l’échappatoire médiévale dans la chantefable Va dire au lac de patienter de Jean-Louis Bory - Léo-Paul Blaise (Doctorant, ENS de Lyon)

14h : Baudolino ou l’échappée médiévaliste d’Umberto Eco - Jonathan Fruoco (Docteur, chercheur indépendant)

14h30 : Questions/discussions

14h45 : Pause café

Session 3 - Une évasion dans le domaine du sensible : expériences corporelles et sensorielles du Moyen Âge

15h : Un médiévalisme des usages : topologie arthurienne et pratique psychocorporelles en forêt de Brocéliande - Mélie Fraysse (MCF, Université de Toulouse) et Odile Parsis-Barubé (MCF-HDR, Université de Lille)

15h30 : La récréation vidéoludique au service du médiévalisme : le cas de The Witcher 3 Wild Hunt - Clémence Huguet (Masterante, Université Paris-Sorbonne)

16h : Le Moyen Âge rêvé de Nikolaj Evreinov : un outil pour penser l’attrait contemporain pour les fictions d’inspiration médiévale - Louise Putov (Doctorante, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle)

16h30 : Questions et discussions

17h00 : Pause de fin de journée, temps libre

18h30 : Apéritif ludique et temps de convivialité

Découverte de pratiques sportives associées au Moyen Âge

La reconstitution du combat au Moyen Âge : entre spectacle, sport et art martial - Olivier Dupuis (président de la Fédération française d’Arts martiaux historiques européens)

Présentation des Arts martiaux historiques européens avec l’association De Taille et d’Estoc.

Découvertes culinaires : dégustations de mets et boissons

20h : Dîner

Vendredi 8 octobre 2021

9h15 : Accueil des participants

Session 4 – Un dépaysement médiatique

9h30 : La grande évasion ? Moyen Âge et politique dans les bandes dessinées médiévalisantes de l’année 2020 - Yoan Boudes (Doctorant, Université Paris-Sorbonne) et Nicolas Garnier (Docteur, Université Paris-Sorbonne)

10h00 : Le Moyen Âge de Myrath, onirisme et réappropriation culturelle dans la musique metal tunisienne - Tasnime Ayed (Docteure, Université d’Artois et de la Manouba)

10h30 : Frère Cadfael et le plaisir du dépaysement - Francis Mickus (Doctorant, Paris I)

11h00 : Questions/discussions

11h30 : Conclusion du colloque - Justine Breton et Audrey Tuaillon Demésy

12h00 : Déjeuner et fin du colloque

Informations complémentaires

Ce colloque est organisé par Audrey Tuaillon Demésy et Justine Breton, dans le cadre de l’ANR Aiôn (Socio-anthropologie de l’imaginaire du temps. Le cas des loisirs alternatifs) en partenariat avec le centre d’Histoire vivante d’Autun (qui accueillera les intervenants) et avec l’association Modernités Médiévales, et il est sous le patronage de la commission nationale française pour l’UNESCO.

Comité scientifique :

Anne Besson, Université d’Artois

Florian Besson, Actuel Moyen Âge

Justine Breton, Université de Reims Champagne-Ardenne

Estelle Doudet, Université de Lausanne

Laurent Di Filippo, Université de Lorraine

Audrey Tuaillon Demésy, Université de Franche-Comté

*

Comité d’organisation :

Renaud Baujot-Julien, Centre d’Histoire vivante d’Autun

Justine Breton, Université de Reims Champagne-Ardenne

Bruno Galice, Centre d’Histoire vivante d’Autun

Orlane Messey, Université de Franche-Comté

Audrey Tuaillon Demésy, Université de Franche-Comté

*

Lieu du colloque :

Espace Simone Veil, 21 rue du 11 novembre, 71400 Autun