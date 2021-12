Université Nicolas Copernic, Torun (Pologne)

Colloque international

Marguerite Yourcenar et le souci du monde

20-22 octobre 2022, Toruń (Pologne)



L’Université Nicolas Copernic de Toruń en Pologne et la Société Internationale d’Études Yourcenariennes vous convient cordialement à participer au colloque international qui se tiendra à Toruń du 20 au 22 octobre 2022 avec pour thème « Marguerite Yourcenar et le souci du monde ».

Comment être du monde et pas seulement au monde ? Dans son diagnostic prophétique d'une nouvelle crise de l'occident, Marguerite Yourcenar illustre la difficulté d'être présent à un monde sur lequel planent plusieurs menaces, devenant ainsi une représentante, à son époque, d’une sorte d'avant-garde.

L’objectif de cette manifestation sera de parcourir le monde tel que Marguerite Yourcenar l’a observé les yeux ouverts et d’essayer de découvrir selon quelles modalités son œuvre traduit le souci du monde. Quelle place le souci du monde y occupe-t-il ? Comment son œuvre représente-t-elle les différents rapports de l’homme avec le monde environnant ? Comment le monde prend-il acte des voix qui s’en soucient ?



De nombreux thèmes et perspectives peuvent ainsi être adoptés pour aborder cette problématique, parmi lesquels :



- les nouvelles lectures de la dimension écologique de son œuvre : outre le rôle que la nature a tenu dans son imaginaire, sa part d’esthétique, son caractère sacré ou l’importance de l’expérience de la contemplation de l’environnement, on pourra évaluer la nature de son engagement écologique sous le prisme des philosophies écologistes contemporaines (écologie profonde, solastalgie, écopsychologie, etc.)



- la dimension morale du souci du monde : on s’interrogera sur l’opposition morale/éthique dans l’œuvre yourcenarienne, sur le caractère relatif (écologie durable) ou absolu de son engagement, sur la portée axiologique du souci du monde dans le jugement que porte Yourcenar sur les individus, les groupements ou les nations. Validité de l’analogie du jardin voltairien et d’un jardin global. Le souci négatif du monde : l’Autre comme menace



- la dimension politique de la place de l’individu par rapport au monde : l’opposition responsabilité individuelle/engagement collectif, morale pratique/idéologie. La réflexion sur le désenchantement des idéologies. Entre individu et société, le souci des groupes minoritaires



- la dimension biologique et médicale du souci du monde, qui occupe à nouveau le centre de la scène : quelle place les pandémies occupent-elles dans l’œuvre yourcenarienne ? Ont-elles des prolongements symboliques ?[1] Suscitent-elles des réflexions politiques ou sociales ?



- la dimension philosophique : dans quelle mesure le retour de la chimère mythologique de l’inceste de l’homme avec le monde animal due à la récente zoonose met-elle en question la position de Yourcenar contre la disjonction platonicienne, chrétienne et cartésienne entre l’animalité de la bête et l’exception humaine ? La perte des points de repère messianiques, le désenchantement des religions et leur remplacement par de nouvelles spiritualités participent-ils d’un souci de Dieu, retrouvé dans une espérance immanente et séculière ?



- la dimension proprement littéraire : dans quelle mesure le souci du monde peut-il s’identifier au souci du lecteur, semblable imaginaire de soi ?



Cette liste de pistes et de suggestions n’est en aucun cas exhaustive et les projets cherchant à rapprocher différentes questions liées au thème proposé sont les bienvenus.



*

Bibliographie indicative non exhaustive



Ouvrages :



Blanchet-Douspis, Mireille. L’influence de l’histoire contemporaine dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Rodopi, Amsterdam-New-York, 2008.



Blanchet-Douspis, Mireille, L'idéologie politique de Marguerite Yourcenar d'après son œuvre romanesque, Amsterdam/New York, Rodopi, 2014, 234 p.



Peyroux, Marthe. Marguerite Yourcenar. Un regard sur le monde, Paris,

Eurédit, 2006.



Marguerite Yourcenar citoyenne du monde, Maria Capusan, Maurice Delcroix, Rémy Poignault éd., SIEY, Clermont-Ferrand, 2006.



Ecriture du pouvoir, pouvoir de l’écriture. La réalité socjale et politique dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar, Francesca Counihan et Bérengère Deprez (dir.), PIE Peter Lang, Bruxelles, 2006.



Marguerite Yourcenar et l’écologie [anthologie], Bulletin du CIDMY, no 2, 1990.



Padilla, Andrea et Torres Vicente éd., Marguerite Yourcenar y la ecología, Bogota, Uniandes, 2007.



Wagner, Walter, Ökologische Sensibilität und Naturerfahrung in der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts : Jean Giono - Marguerite Yourcenar - Julien Gracq, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2016.



Articles :

Bonali-Fiquet, Françoise. « Yourcenar et la défense de l’environnement à travers les entretiens », Marguerite Yourcenar, essayiste, Carminella Biondi, Françoise Bonali-Fiquet, Maria Cavazutti et Elena Pessini éd., Tours, 2000, p. 245-254.



Brochard, Cécile. « Le grand Pan n’est pas mort » : la vision de la nature dans les romans de Marguerite Yourcenar, Natura in fabula, Topiques romanesques de l'environnement, Faux Titre, 427, p. 283 -296.



Chehab, May. « Hommage à Yourcenar : une réflexion écologique d’avant-garde », Σύγκριση, 26, 2018, p. 3-10.



Cliche Elène. « Réception au jardin: une éthique environnementaliste chez Marguerite Yourcenar », La Réception critique de l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Clermont-Ferrand, SIEY, 2010, p. 405-421.



Cosset, Evelyne. « Un aspect particulier de l’œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar : le bestiaire », Bulletin de la SIEY, n° 11, 1993, p. 87-98.



Desblache, Lucile. « Marguerite Yourcenar et le monde animal. Ethique et esthétique de l’altérité », Bulletin de la SIEY, no 18, 1997, p. 143-156.



Desblache, Lucile. « Marguerite Yourcenar, les animaux et l’écologie », Alizés : Revue angliciste de La Réunion, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de La Réunion, 2009, p. 172-183.



Evano, Brigitte. « La sacralisation de la nature dans L’Œuvre au Noir », Le sacré dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar, textes réunis par Rémy Poignault, SIEY, Tours, 1993, p. 211-218.



Fayet, Agnès. « Marguerite Yourcenar et la non-violence : un combat littéraire d’avant-garde », Les diagonales du temps : Marguerite Yourcenar à Cerisy, Bruno Blanckeman éd., Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2007, p. 81-96.



Fort, Pierre-Louis. « Sans distinction d’espèce » : le temps des animaux », Les diagonales du temps : Marguerite Yourcenar à Cerisy, Bruno Blanckeman éd., Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2007, p. 97-109.



Fort, Pierre-Louis, « Appartenir au même règne : vies animales et humaines dans Mémoires d’Hadrien », Lectures de Marguerite Yourcenar. Mémoires d’Hadrien, 2014, p. 199-214.



Gharbi, Myriam. « Le rapport entre l’homme et l’animal chez Marguerite Yourcenar et Julien Green », Bulletin de la SIEY, no 38, 2017, p. 57-71.



Gharbi, Myriam. « Le combat contre le lion dans Mémoires d’Hadrien», Bulletin de la

SIEY, no 41, 2020, p. 71-82.



Peillon, Juliette. « Représenter la nature: l’influence de Thoreau sur Yourcenar », Marguerite Yourcenar et le monde des lettres, textes réunis et présentés par Rémy Poignault, SIEY, Clermont-Ferrand, 2019, p. 433-450.



Peyroux, Marthe. « La flore, une réalité sacrée », Le sacré dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar, textes réunis par Rémy Poignault, SIEY, Tours, 1993, p. 137-145.



Primozich, Loredana. « Kou-Kou-Haï ou le rêve de l’universel », L’Universalité dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Actes du colloque de Tenerife (nov. 1993), Maria José Vàsquez de Praga et Rémy Poignault éd., SIEY, Tours, 1994-1995, p. 247-257.



Sanz, Teo, « Une Lecture écocritique de Marguerite Yourcenar », Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment, 2010, vol. 1, n. 1, p. 162-166.



Torres Mariño, Vicente. « L’animal ou l’altérité sacrée chez Marguerite Yourcenar », Les Miroirs de l’altérité dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar, Actes du colloque international de Bogota (10-11 mars 2011), textes réunis et présentés par Rémy Poignault et Vicente Torres, Clermont-Ferrand, 2014, p. 199-209 .



Wagner, Walter. « Marguerite Yourcenar et Henry David Thoreau: un apprentissage écologique », Bulletin de la SIEY, no 29, 2008, p. 65-82.



Wagner, Walter, « Un homme obscur : le testament écologique de Marguerite Yourcenar », Écho des Études Romanes, Revue semestrielle de Linguistique et littératures romanes, Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de Bohème du Sud, České Budĕjovice, vol. V, n° 1-2, 2009, p. 89-99.



Wagner, Walter. « Les paysages nord-américains de Marguerite Yourcenar », Bulletin de la SIEY, no 31, 2010, p. 167-182.



Wagner, Walter. « Marguerite Yourcenar’s Negative Antropology », Literature, Ecology, Ethics. Recent Trends in Ecocriticism, Timo Müller, Michael Sauter éd., Heidelberg, Univeritätsverlag Winter, 2012, 147-157.



Wagner, Walter, « La forêt yourcenarienne ou la transcendance de l’espace physique », La poétique de l’espace dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Lucia Manea, Rémy Poignault et Rodica Pop éd., Clermont-Ferrand, SIEY, 2013, p. 185-194.



Wagner, Walter. « Notre monde de fin du monde ». Sur la rhétorique apocalyptique de Marguerite Yourcenar », Bulletin de la SIEY, no 38, 2017, p. 73-89.

*



Les propositions de 500 mots maximum, accompagnées d’une micro bio-bibliographie, sont à envoyer pour le 15 février 2022 au plus tard à Natalia Nielipowicz : nataniel@umk.pl et SIEY@orange.fr .

*



Comité scientifique :

Claude Benoit, Bruno Blanckeman, Mireille Brémond, May Chehab,

Natalia Nielipowicz, Rémy Poignault, Vicente Torres, Walter Wagner, Magdalena Zdrada-Cok.



Comité d’organisation :

Natalia Nielipowicz, Rémy Poignault



Secrétaires :

Anna Żurawska, Krzysztof Trojanowski, Agnieszka Łazicka