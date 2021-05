Université Joseph Ki-Zerbo

COLLOQUE INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU

Les arts, les lettres et les langues burkinabè cent ans après la création de la colonie de la Haute-Volta

du 03 au 05 novembre 2021

Le colloque poursuit plusieurs objectifs :

- réinterroger le contexte de la création au forceps de la dernière grande colonie française moins pour raison de rentabilité que par soucis de stabilité coloniale qui donne l'occasion à la formation du premier cercle littéraire sous-estimé;

- renouveler à travers la pluridisciplinarité des participants et l'intedisciplinarité des approches dites du "scientifique du langage" au critique littéraire et aux spécialistes de l'exégèse de l'art et l'herméneutique des traditions le débat essouflé sur la littérature africaine et les arts africains dans leur nécessaire interdisciplinarité ;

- poursuivre les objectifs et les discussions du premier colloque-bilan (1988) sur la littérature burkinabè et de l'ouvrage-bilan du centenaire de la pénétration coloniale en Haute-Volta (2003-2006) ;

- procéder à une relecture de l'espace littéraire francophone tel qu'il est dessiné depuis toujours pour y cerner la contribution décisive des écrivains burkinabè dans la rénovation de la parole poétique, de l'écriture romanesque et la scène africaine ;

- cerner la contribution du Burkina Faso en tant qu'espace d'inspiration, de production, de consommation des arts et des lettres africaines.

Axes de communication

Axe 1 : Le Burkina Faso et la construction des espaces littéraires africains et francophones

Axe 2 : Oralité, langues et littérature burkinabè

Axe 3 : La critique de la littérature burkinabè : débats épistémologiques et théoriques

Axe 4 : Le cinéma burkinabè et sa critique

Axe 5 : Le théâtre et les arts de la scène

Axe 6 : Les arts plastiques

*

Conditions de participation

Le colloque est ouvert aux spécialistes des recherches en lettres, sciences du langage et sciences humaines.

Les activités du colloque sont prises en charge par le comité d'organisation. Les frais forfaitaires de participation se présentent comme suit :

- 20 000 F CFA pour les doctorants :

- 30 000 F CFA pour les autres participants nationaux ;

- 50 000 F CFA pour les participants internationaux ;

Ces frais couvrent le kit du participant, les pauses-café, les pauses-déjeuners. Quant aux frais de transport et d'hébergement (billet d'avion et hôtel), ils sont à la charge exclusive des participants.

Modalités pratiques de soumission

Les propositions de communications (en français ou en anglais : titre, résumé de 250 à 300 mots maximum, mots clés, nom et institution de l'auteur) sont attendues jusqu'au 24 août 2021 à l'adresse suivante : colloque.litt.faso@gmail.com

Calendrier

Rediffusion de l'appel à communications : avril 2021

Date limite de réception des propositions de communication : 24 août 2021

Date de notification d'acceptation : 07 septembre 2021

Date limite de réception des textes de communication : 15 octobre 2021

Journées du colloque du 03 au 05 novembre 2021

Dernier délai de réception des textes pour la publication des actes du colloque : 07 décembre 2021

Publication des actes du colloque : 15 janvier 2022.