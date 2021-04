Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Colloque International : "Amadou Hampâté BA : trente (30) ans déjà !"

Fondation A. HAMPATE BA, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

22 – 23 Septembre 2021 – Présentiel et visio-conférence.

La Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan (Côte d’Ivoire) et la Fondation Amadou Hampâté Bâ (FAHBA) commémorent cette année les trente ans de la disparition d’A.Hampâté Bâ à travers une série d’évènements culturels qui se dérouleront du mois de Mai 2021 à la fin de l’année. Dans le cadre de cette commémoration, un Colloque international aura lieu en septembre 2021 en liaison avec de nombreuses capitales ouest-africaines et internationales en vue de rendre hommage à l’homme, « au sage de Marcory » et à son œuvre patrimoniale.

1991-2021, 30 ans déjà qu’a disparu Amadou Hampâté Bâ, écrivain, grande figure intellectuelle de son époque. Homme de passages, il fut un grand maître de la Parole, un conteur hors pair qui a collecté des histoires et des croyances, traduit, transcrit, inventé un mode de lecture basé sur une conception originale de la fable (Machado, p.7). Du conteur (Nouveaux contes de la savane) à l’écrivain du récit romanesque L’étrange destin de Wangrin, il est aussi l’auteur de Mémoires en deux tomes Amkoulel,l’enfant peul et Oui, mon Commandant parus en 1991 et 1994 .

Oraliste, traducteur, transcripteur, Amadou Hampaté Ba a réussi à « faire passer » les récits traditionnels (mythes, contes, fables, etc.) en une oraliture conséquente.

Intertextualité et transculturalité baignent et traversent son œuvre éclectique qui recèle encore bien des savoirs, des secrets. Certes, image icônique d’un certain immobilisme du passé, parfois figé dans un rôle de représentant de la tradition, chargée de savoirs ancestraux canonisés, « le sage de Marcory » reste cependant une figure intellectuelle majeure du 20eme siècle qu’il aura marqué de son empreinte et de fait, toute la pensée du continent africain.

Les premières études- sommes datent de la fin des années 1980 avec les thèses concernant l’œuvre globale, celles d’Assi Diané « Amadou Hampâté Bâ, écrivain du 20eme siècle ou l’étrange destin de la tradition africaine » ou encore celle de Balinga Emile, « Amadou Hampâté Bâ, l’homme et la tradition, oralité et création littéraire » en 1988. Ces travaux posent les prémisses d’une étude critique qui prendra désormais, en compte, la littérarité des textes produits par l’auteur. L’écrivain quitte alors le statut du simple transcripteur pour acquérir celui d’écrivain au sens plein du terme ; il est, par conséquent, un écrivain total, « un accompli ». La thèse de Kusum Aggarwal n’est pas en reste car elle envisage « Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme ». Ce travail propose une réflexion sur la problématique du savoir dans l’œuvre de l’écrivain malien ; le projet scientifique d’A. Hampâté Bâ s’inscrit alors dans une confrontation avec l’africanisme français et permet de mieux comprendre son parcours à travers lequel il échappe progressivement au statut d’auxiliaire de la science européenne pour exercer pleinement la fonction auctoriale, portant enfin son seul nom. Un des derniers travaux d’envergure concernant l’œuvre et publié en 2014, reprend là encore une thèse, celle de Fernanda Murad Machado « L’univers fabuleux d’Amadou Hampâté Bâ » qui révèle la volonté de l’écrivain de contribuer à la construction d’un discours qui permette d’insérer l’Afrique dans un cadre universel. L’écrivain cherche alors des stratégies pour représenter la réalité sociale à laquelle il se réfère, mais aussi pour la recréer de manière à interagir avec la réalité de son lecteur. Le texte devient alors un lieu privilégié pour une réflexion sur la mémoire, l’histoire et le mythe.

Trente ans après sa disparition, quel bilan pouvons-nous faire de l’héritage d’A. Hampâté Bâ ? Au-delà du dépositaire de la tradition et de la sagesse africaine à travers notamment les récits et contes qu’il a laissés, que reste-t-il à découvrir de son œuvre ? Et quelles perspectives nouvelles s’offrent à la recherche ? À travers la prise en compte des manuscrits disponibles, quels sont les enjeux mémoriels de ce patrimoine universel ?

Axes d’intervention du colloque (non exhaustif)

Ce colloque se veut pluridisciplinaire et pourrait abonder dans le sens des axes indicatifs suivants pour un bilan à ce jour de l’œuvre d’Amadou Hampâté Bâ :

- Ecopoétique / Ecologie et développement durable

- Histoire ancienne / Histoire coloniale

- Sagesse / Philosophie / Religion

- Mythe / Mythologie / Mythocritique / Imaginaire

- Oralité / Oraliture / Cultural Studies

- Littérature / Intertextualité / Transculturalité

- Génétique textuelle / Critique génétique

- Patrimoine / Enjeux mémoriels : les lieux de mémoire.

- Hampaté Ba et la Culture de la Paix.

- Quelles perceptions de Hampaté Ba par la jeunesse en ces temps de TIC ?

Langues de communication

Les langues utilisées durant cette rencontre scientifique sont : le français et l'anglais.

Format des résumés attendus

Dans votre résumé, vous voudriez :

- indiquer le nom, le prénom, l’institution de rattachement et le ou les courriels (e-mail) ;

- écrire un résumé de 300/500 mots ;

- présenter la problématique en rapport avec le titre annoncé, ainsi que l’ancrage scientifique et conceptuel dans lequel vous vous situez ;

- présenter le corpus (dans le cas d’une étude empirique : terrain d’études ; corpus linguistique, littéraire, étude de cas, etc.) et la méthodologie adoptée (collecte et analyse) ou les principales idées directrices et leur articulation (dans le cas d’une contribution de fond) ;

- conclure sur les principales étapes de la contribution ;

- mettre, après le résumé, une liste de 5 mots clés au maximum ;

- clore par une courte bibliographie indicative.

NB : les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : 30ans.colloquehampateba@gmail.com .

Calendrier Indicatif

Date butoir d’envoi des résumés : 31 juillet 2021.

Notification aux auteurs : 05 août 2021

Envoi de la proposition de communication : 05 septembre 2021

Tenue du colloque : 22 – 23 Septembre 2021 à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Porteurs du projet et responsables

Pr. MÉITÉ Méké, Titulaire de la Chaire UNESCO pour la culture de paix.

Pr. ASSI Diané Véronique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Comité scientifique

Pr Adom Marie Clémence, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Pr Assi Diané Véronique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Pr Coulibaly Adama, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Pr Konandri Virginie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Pr Kouakou Jean Marie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Pr Meité Méké, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Pr N’Goran David, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Comité d’organisation

Dr AHOUAKAN Anicette, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Dr AMOUZOU Émile, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr COULIBALY Arouna, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr DOBÉ Augustin, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr KOUADIO Rosine, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr OUATTARA Siriki, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr SÉRIFOU Adélaïde, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr TITE Latro, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr TRAORÉ Soumaïla, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr TRAORÉ Yaya, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

Dr TIÉ Raoul, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire ;

YOUGONE Nadia, Chaire UNESCO pour la culture de paix, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Bibliographie indicative

AGGARWAL Kusum et AZARIAN Viviane, « La théorie postcoloniale à l’épreuve de la littérature africaine francophone :Réflexions générales et lecture de l’œuvre auto-bio-graphique d’Amadou Hampâté Bâ » , in Postures postcoloniales sous la direction de Anthony Mangeon, Paris, Karthala-MSH-M,2012, p.31-64. AGGARWAL Kusum, Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme , Paris, L’Harmattan,1999. ASSI Diané Véronique, Intertextualité et transculturalité dans les récits d’Amadou Hampâté Bâ, Paris, L’Harmattan,2013. CHIKHI Beïda (sous dir. de ), Figures tutélaires, textes fondateurs.Francophonie et héritage critique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009. DEVEY Muriel, Hampâté Bâ l’homme de la tradition, Collection Grandes Figures Africaines, LivreSud , NEA Sénégal, NEA Togo, 1993. MACHADO MURAD Fernanda, L’univers fabuleux d’Amadou Hampâté Bâ, Paris, PUPS Paris-Sorbonne, 2014. TOURE Amadou et MARIKO Ntji Idriss (sous dir. de), Amadou Hampâté Bâ homme de science et de sagesse (Mélanges pour le centième anniversaire de sa naissance), Karthala, Nouvelles Editions Maliennes,2005.