Colloque anniversaire

“Joachim Du Bellay, poète bifrons”

Le 1er janvier 1560, alors qu’il rentrait d’un dîner passé entre amis, Joachim Du Bellay fut pris d’une crise d’apoplexie à sa table de travail. L’annonce de sa disparition soudaine fut ressentie comme un choc par ses admirateurs ; elle explique peut-être aussi pourquoi Ronsard, le fidèle compagnon d’étude, resta d’abord sans voix, puis, surmontant son chagrin, évoquera avec émotion le souvenir spectral d’un corps « have et descharné », entrevu dans un rêve.

L’année 1560 marque la fin d’une décennie tumultueuse pour Du Bellay et ses compagnons de la Brigade, une période riche aussi de réflexions théoriques et d’expérimentations poétiques. En dix ans, l’Angevin a su développer un corpus de textes à la fois copieux et varié. Fort du coup d’éclat que lui a assuré la parution de la Deffence et illustration (1549), le poète enchaîne en effet sur une série de recueils lyriques (L’Olive, les Vers lyriques) et satiriques (Les Regrets, Les Antiquités de Rome), dans des registres divers, profanes et sacrés, français et latins.

Tour à tour suggestive ou éclatante, inspirée et musicale, la langue poétique de Du Bellay continue à séduire et à fasciner. Injustement considéré par certains comme un brillant second, mais capable de faire ombrage à Ronsard, il a su produire et réunir une œuvre singulière et cohérente. Tourné vers le passé, dont il sut exploiter et faire fructifier l’héritage, et porté vers l’avenir, en ouvrant des perspectives littéraires nouvelles, Du Bellay est un poète et humaniste bifrons, un « passeur » bicéphale à l’exemple de Janus.

Pour commémorer le cinquième centenaire de sa naissance (bien que la date demeure incertaine), il a été convenu d’organiser un colloque international qui, réunissant des chercheurs et spécialistes de plusieurs disciplines (littérature, linguistique, histoire, musicologie, histoire du livre et des arts visuels), se tiendra sous les auspices de la Sorbonne, les 14 et 15 octobre 2022.

Nous invitons toute personne intéressée par ce projet à soumettre une proposition de communication (études générales ou particulières), voire de panel complet, portant sur n’importe quel aspect de la vie ou de l’œuvre de Joachim Du Bellay, avant le 1er janvier 2022, à :

Adeline Lionetto (Sorbonne Université, adelinelionetto@hotmail.com) et François Rouget (Queen’s University, frouget30@ gmail.com), les organisateurs.

Comité scientifique :

Isabelle HIS, Université de Poitiers

Olivier MILLET, Sorbonne Université

Jean-Charles MONFERRAN, Sorbonne Université

Anne-Pascale POUEY-MOUNOU, Sorbonne Université

François ROUDAUT, Université de Montpellier

George Hugo TUCKER, University of Reading

Loris PETRIS, Université de Neuchâtel