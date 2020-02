Résister à la justice. XXIe-XVIIIe siècles

Directeurs d'ouvrage: Charageat (Martine), Ribémont (Bernard), Soula (Mathieu), Vivas (Mathieu)

Classiques Garnier, 2020

351 p.

25 EUR

ISBN: 978-2-406-09713-6

​Résumé: À la lumière de l’historiographie récente et de l’analyse résistancielle issue des sciences sociales, il s’agit de considérer l’histoire judiciaire non pas seulement des résistances à la manière foucaldienne mais par les résistances, en termes de pratiques et en dépassant l’alternative obéissance/résistance.

Table des matières :

Martine Charageat et Mathieu Soula

Introduction. L’affrontement des légitimités 7

PREMIÈRE PARTIE : SE DRESSER CONTRE LA JUSTICE

Bernard Ribémont

Résister à la justice dans la littérature narrative de fiction du Moyen Âge. L’efficace de l’ambiguïté 27

Luca Fois

L’inquisiteur mis en échec. Savoir juridique et contrôle des informations, l’exemple d’un procès pour hérésie dans la Lombardie du xiiie siècle 45

Laure Verdon

Refus de justice et identité nobiliaire. L’affaire Hugues de Baux contre Pelet de Mimet, Roquevaire (1298-1303) 59

María Asenjo González

Resistencia a la justicia y desacato en las ciudades castellanas (1450-1520) 75

María Luisa Pedrós Ciurana

Otro género de resistencia. La magia apresada 107

Giovanni Romeo

Résister à l’inquisition, résister à la justice de l’Église. Le cas de l’Italie de la Contre-Réforme 121

DEUXIÈME PARTIE : JOUER AVEC LES RÈGLES DE LA JUSTICE

Pascal Texier

Résistance, contournement ou instrumentalisation ? Usage de la justice dans la France du bas Moyen Âge 139

Ricardo Córdoba de la Llave

Factores de prevaricación judicial en la Castilla medieval 153

Sandrine Lavaud

En lutte contre les privilèges du vin. Marchands du Haut-Pays contre jurade de Bordeaux sous arbitrage du parlement (fin xve-début xvie siècle) 169

Roberto Tufano

Resistenze di parte e di ceto alla giustizia regia nelle Sicilie durante il Settecento. La ricusazione del giudice come strumento di lotta politica tra élites durante il viceregno austriaco 187

Mathieu Soula

Mettre à nue la violence judiciaire. Faire face au pouvoir de mort à Toulouse au xviiie siècle 207

Sébastien Annen

Résister par la grâce aux « poursuites non-méritées du Ministère public ». La grâce, la fuite et l’innocence dans la France des années 1780 225

TROISIÈME PARTIE . RÉSISTANCES ET CONSTRUCTION DE LA SOUVERAINETÉ

Julien Briand

Justiciables, échevins et officiers seigneuriaux face aux évolutions de la procédure rémoise (xive-xve siècles) 243

Véronique Beaulande-Barraud

La juridiction du chapitre de Reims, un moyen de résister à la justice archiépiscopale 263

Bernard Dauven

Contester la grâce. Les rapports de pouvoir entretenus entre le prince et la partie intéressée dans les rémissions (Brabant, xvie et xviie siècles) 279

Olivier Caporossi

Résister aux abus du corregidor de Plasencia en 1622, un triomphe pour la justice du roi ? 293

Rachel Renault

Résistance à la justice et construction du politique. Les territoires immédiats d’Empire de Saxe et Thuringe face aux justices impériales et territoriales (xviie-xviiie siècles) 311

Sophie Delbrel

Quand l’administration résiste à la justice. L’accord en matière de fiscalité indirecte aux xviiie et xixe siècles 325

