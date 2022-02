Ce numéro 5 des Cahiers Bataille est un bestiaire rassemblant les références animales présentes dans l’œuvre de Georges Bataille. Il s’agit d’ouvrir des pistes de réflexion autour de la dialectique homme-animal, à l’aune d’une époque qui a élu la question animale comme l’un des enjeux majeurs de ses débats éthiques, philosophiques et juridiques. Ce numéro approche de plus près l’univers des animaux et d’autres créatures, qu’elles soient mythologiques, chimériques, historiques, qui peuplent l’œuvre de Georges Bataille, en encourageant de manière à la fois ludique et théorique la réflexion philosophique, la critique littéraire, l’analyse des œuvres d’art et des objets archéologiques, ethnographiques, de culture populaire etc. ainsi que la création artistique. Le « Bestiaire Bataille » n’a pas la vocation d’être un simple catalogue d’animaux, mais un outil permettant aux futurs lecteurs de découvrir autrement que par le biais d’abstractions, l’esprit et les rouages de la pensée de Georges Bataille.

Le numéro cinq des Cahiers Bataille se divise en cinq catégories : bestiaire de Georges Bataille, inédits, entretien, notes de lecture et création littéraire.

Bestiaire de Georges Bataille

Francesco AGNELLINI – Acéphale

Germana BERLANTINI – Araignée céleste

Alex CELIS – Arbre humain

Aurore DUPAQUIER – Céphalopodes

Monika MARCZUK – Cheval

Raphaël FÈVRE – Cheval et tigre

Sabrina CARDONE – Fourmi

Corentin DELCAMBRE – Guêpe

Nicola APICELLA – Le « hibou » de Minerve

Thierry TREMBLAY – Homme

Caterina PICCIONE – Lascaux

Stéphane MASSONET – Mante religieuse

Barbara Eva ZAULI – Méduse

Sébastien GALLAND – Mouche

Michal KRZYKAWSKI – Oiseaux

Rodolphe PEREZ – Rat

Christian LIMOUSIN – Singe

Stéphane NERI – Spectre

Marco TABACCHINI – Taupe

Elena RAXE – Taureau

inédits

Georges BATAILLE – Lettres à Marie-Louise Bataille



entretien

Entretien avec Denis HOLLIER



actualités

Nicola APICELLA – Jacqueline Risset, Georges Bataille (Artemide, 2018)

Christian LE GUERROUÉ – Correspondance 1919-1938 André Breton-Paul Éluard (Gallimard, 2019), Correspondance 1920-1959 André Breton-Benjamin Péret (Gallimard, 2017)



création littéraire

Christian PRIGENT – Eros verbatim



iconographie

André MASSON – illustration de couverture de la revue Acéphale, n°1, 1936

André MASSON – Minotaure-Dionysos, dessin pour l’article « La Grèce tragique », Acéphale, n°3, 1937

Pablo RODRIGUEZ – l’Arbre humain

Nicole VERZARO – Involution des espèces, part. I, Encre, 2021

Nicole VERZAO – Involution des espèces, part. II, Eau-de-vie, 2021

Antoine-Louis BARYE – Tigre dévorant un cheval, dix-neuvième siècle

Louis-Candide BOULANGER – Attaque du tigre, dix-neuvième siècle

SARAJEVO SUPERMARKET – Sans titre 1 et 2, 2021

Corentin DELCAMBRE – Sans titre, 2020

Jacques-André BOIFFARD – Orteils et doigts croisés, 1929

Stéfanie BLOM – Mantis, 2020

Stéfanie BLOM – Lascaux, 2021

MAN RAY – Ady à la mer, 1937

Petrus CHRISTUS – Portrait d’un Chartreux, 1446

Georges de LA TOUR – le Vielleur, vers 1620-1625

BUNDY BEE – Corbeaux, sans date

Rodolphe PEREZ – Piège à rat ou l’oeil-quadrille, sans date

Rodolphe PEREZ – Fente-homme à demi ou le démasqué, sans date

Stéphane NERI – collages de photographies tirées de la revue Documents

Edward Adrian WILSON – Talpa europaea, European mole, from a collection of pencil sketches and watercolour drawings of British mammals, v. 1890-1910



