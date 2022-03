Au cours de cette séance, l’écrivaine Cloé Korman présentera son œuvre et parlera de ses engagements.



Dans son essai Tu ressembles à une juive (Seuil, 2020), Cloé Korman esquisse le portrait d’une judéité vécue comme l’expérience d’une altérité et exprime sa peine et sa colère devant la recrudescence du racisme et de l’antisémitisme dans la France d’aujourd’hui ; son œuvre romanesque explore d’autres exils et d’autres minorités, notamment celle de l’enfance, que ce soit dans Les Hommes-couleurs (prix du Livre Inter 2010), Les Saisons de Louveplaine (Seuil , 2013) ou Midi (Seuil, 2018).

La conférence aura lieu le jeudi 14 avril 2022 de 17h à 19h au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4°, salle Kelman (3° étage).

Pour ceux qui ne pourront se déplacer, une diffusion par visioconférence est prévue. Pour obtenir le lien de connexion, s'adresser à

nelly.wolf14@gmail.com